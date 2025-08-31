Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рашид Карамалаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 602 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 августа власти и силовики назвали имена 601 бойца из Астраханской области, убитых в военной операции на Украине.

Рашид Карамалаев родился 25 января 1977 года в поселке Харба Юстинского района Калмыцкой АССР. В Ленино Енотаевского района семья переехала в 1980 году. Воспитывался в многодетной семье, где кроме Рашида росли еще три сестры и брат. С 1996 по 1998 служил в армии. По окончании службы работал на заводе Сталина в Астрахани, затем вахтами на севере России сварщиком судовых корпусов. Последние годы помогал брату вести крестьянское фермерское хозяйство. В августе 2024 года Рашид принял решение участвовать в СВО. Спустя неполных два месяца погиб при выполнении боевых задач. У бойца осталась несовершеннолетняя дочь, сообщила сегодня администрация Енотаевского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 602 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.