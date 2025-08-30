Родители школьников из числа карабахских беженцев назвали неподъемными траты к учебному году

Чтобы купить школьные принадлежности родителям, в особенности из многодетных семей карабахских беженцев, пришлось брать в долг или использовать деньги, отложенные на оплату аренды жилья. Активисты из организации "Во имя Арцаха" пока смогли передать помощь 343 учащимся, всего в школы ходят 17 тысяч детей переселенцев.

Как писал "Кавказский узел", более 10 тысяч детей из семей карабахских беженцев нуждаются в школьных принадлежностях перед учебным годом, карабахские активисты объявили сбор помощи. Беженцы после отмены программы "40 + 10" вынуждены сильно экономить, в том числе на покупках для школьников.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Число заявлений от беженцев из Нагорного Карабаха, желающих принять гражданство Армении, за последние месяцы увеличилось в несколько раз, сообщила Служба миграции и гражданства Армении. Менять паспорт приходится не только ради жилищной программы, но и для трудоустройства, заявили переселенцы.

П отметила, что В рамках объявленного сбора помощи удалось обеспечить канцелярскими принадлежностями и одеждой 343 детей, в основном из многодетных семей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель НПО "Во имя Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" Саида Погосян.

По ее словам, сбор будет продолжаться также в сентябре, так как много детей еще нуждаются в тетрадях, ручках и принадлежностями для рисования.

По данным министерства образования Нагорного Карабаха в карабахских школах учились более 20 тысяч детей, работали до 1500 учителей. В Армении, посещают школы более 17 тысяч детей, в колледжах обучаются 1160 детей, вынужденно перемещенных из Арцаха, в вузах более 2065 студентов их Нагорного Карабаха. В Ереване в школах обучаются порядка пяти тысяч карабахских детей, в Котайкской области – до трех тысяч, далее в Араратской области – более 2 тысяч. В приграничных с Азербайджаном областях Тавуш и Сюник до 500 и 600 детей соответственно.

Количество карабахских школьников в Армении сократилось, потому, что тысячи семей покинули Армению – более 16 тысяч 500 жителей Нагорного Карабаха покинули Армению безвозвратно с сентября 2023 года по 1 августа 2025 года, отметил бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Много детей уехало со своими родителями. Также, есть семьи, которые из-за социальных проблем не отправляли детей учиться в старшие классы – после 9 класса они идут работать. В целом социальные проблемы сказываются на всех семьях вынужденных переселенцев из Арцаха (Нагорный Карабах)», - сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что инициатива НПО "Во имя Арцаха" по оказанию помощи семьям школьников единственная подобного рода.

"Есть несколько международных организаций, которые реализуют образовательные программы для старших детей, предоставляя качественное образование в течение учебного года. По ним обучаются порядка два десятка школьников старших классов", - проинформировал Артак Бегларян.

Беженцы из Карабаха рассказали о сложностях с покупкой школьных принадлежностей.

"Все дети хотят 1 сентября пойти в школу в новой одежде, с красивым ранцем. К сожалению, мы не можем это себе позволить. С работой трудности. Живем в старом доме. Не можем даже приобрести необходимую бытовую технику. Поэтому дети не готовы к школе. Не можем купить даже самое необходимое», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Кристине Тандилян мать троих детей, один из которых инвалид 3 группы.

Уже с начала лета мать четверых детей Марианна Гургенян начала покупать школьные принадлежности, если попадались со скидкой. "Сильно экономя, смогли купить и одежду, младшим на вырост. Но это не то, что мы хотели нашим детям. В Арцахе у нас была работа, стабильный доход. В Армении подработки. Не знаю, что нас ожидает, социальные проблемы возрастают с каждым месяцем, но мы с мужем хотим, чтоб дети имели достойную жизнь, получили нормальное образование", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Мать двух школьников Нарине Саргсян рассказала, что на каждого ребенка, чтобы собрать в школу, необходимо минимум 50-70 тысяч драмов (130-180 долларов США). "Одежду и обувь мы купили, а вот на ранец и школьные принадлежности, которые необходимы каждому первокласснику, нам не хватило. Была надежда, что какой-то фонд поможет, как это было в Нагорном Карабахе. Но так никто не помог. Придется взять деньги из отложенных на аренду квартиры. Надеемся, владелец жилья поймет, и даст нам отсрочку", - рассказала женщина.

У Ануш Габриелян пятеро детей, четверо из которых школьного возраста. Младший пойдет в первый класс. Она рассказала, что ходит по магазинам, где дешевые товары, чтоб найти необходимое к школе. По их подсчетам, чтоб собрать детей в школу к 1 сентября, потратят 200 тысяч драмов (около 520 долларов США) минимум, которых у них нет.

«Взяли в долг у знакомых. Покупаем все дешевое, и только необходимое. Понимаем, что это некачественные товары, но по-другому не получается. Надеюсь, что дети все понимают, будут бережно относиться хотя бы к одежде и обуви", - надеется женщина.