×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:59, 30 августа 2025

Родители школьников из числа карабахских беженцев назвали неподъемными траты к учебному году

Школьные принадлежности. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чтобы купить школьные принадлежности родителям, в особенности из многодетных семей карабахских беженцев, пришлось брать в долг или использовать деньги, отложенные на оплату аренды жилья. Активисты из организации "Во имя Арцаха" пока смогли передать помощь 343 учащимся, всего в школы ходят 17 тысяч детей переселенцев.

Как писал "Кавказский узел", более 10 тысяч детей из семей карабахских беженцев нуждаются в школьных принадлежностях перед учебным годом, карабахские активисты объявили сбор помощи. Беженцы после отмены программы "40 + 10" вынуждены сильно экономить, в том числе на покупках для школьников.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Число заявлений от беженцев из Нагорного Карабаха, желающих принять гражданство Армении, за последние месяцы увеличилось в несколько раз, сообщила Служба миграции и гражданства Армении. Менять паспорт приходится не только ради жилищной программы, но и для трудоустройства, заявили переселенцы. 

П отметила, что В рамках объявленного сбора помощи  удалось обеспечить  канцелярскими принадлежностями и одеждой 343 детей, в основном из многодетных семей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель НПО "Во имя Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" Саида Погосян.

По ее словам, сбор будет продолжаться также в сентябре, так как много детей еще нуждаются в тетрадях, ручках и принадлежностями для рисования.

По данным министерства образования Нагорного Карабаха  в карабахских школах учились более 20 тысяч детей, работали до 1500 учителей. В Армении, посещают школы более 17 тысяч детей, в колледжах обучаются 1160 детей, вынужденно перемещенных из Арцаха, в вузах  более  2065 студентов их Нагорного Карабаха. В Ереване в школах обучаются порядка пяти тысяч карабахских детей, в Котайкской области – до трех тысяч, далее в Араратской области – более 2 тысяч. В приграничных с Азербайджаном областях Тавуш и Сюник  до 500 и 600 детей соответственно.

Количество карабахских школьников в Армении сократилось, потому, что тысячи семей покинули Армению – более 16 тысяч 500 жителей Нагорного Карабаха покинули Армению безвозвратно с сентября 2023 года по 1 августа 2025 года, отметил бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Много детей уехало со своими родителями. Также, есть семьи, которые из-за социальных проблем не отправляли детей учиться в старшие классы – после 9 класса они идут работать. В целом социальные проблемы сказываются на всех семьях вынужденных переселенцев из Арцаха (Нагорный Карабах)», - сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что инициатива НПО "Во имя Арцаха" по оказанию помощи семьям школьников единственная подобного рода.

"Есть несколько международных организаций, которые реализуют образовательные программы для старших детей, предоставляя качественное образование в течение учебного года. По ним обучаются порядка два десятка школьников старших классов", - проинформировал Артак Бегларян.

Беженцы из Карабаха рассказали о сложностях с покупкой школьных принадлежностей.

"Все дети хотят 1 сентября пойти в школу в новой одежде, с красивым ранцем. К сожалению,  мы не можем это себе позволить. С работой трудности. Живем в старом доме. Не можем даже приобрести необходимую бытовую технику. Поэтому дети не готовы к школе. Не можем купить даже самое необходимое», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Кристине Тандилян мать троих детей, один из которых  инвалид 3 группы.

Уже с начала лета мать четверых детей Марианна Гургенян начала покупать школьные принадлежности, если попадались со скидкой. "Сильно экономя, смогли купить и одежду, младшим на вырост. Но это не то, что мы хотели нашим детям. В Арцахе  у нас была работа, стабильный доход. В Армении подработки. Не знаю,  что нас ожидает, социальные проблемы возрастают с каждым месяцем, но мы с мужем хотим, чтоб дети имели  достойную жизнь, получили нормальное образование", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Мать двух школьников Нарине Саргсян рассказала, что на каждого ребенка, чтобы собрать в школу, необходимо минимум 50-70 тысяч драмов (130-180 долларов США). "Одежду и обувь мы купили, а вот на ранец  и школьные принадлежности, которые необходимы каждому первокласснику, нам не хватило. Была надежда, что какой-то фонд поможет, как это было в Нагорном Карабахе. Но так никто не помог.  Придется взять деньги из отложенных  на аренду квартиры. Надеемся, владелец жилья поймет, и даст  нам  отсрочку", - рассказала женщина.

У Ануш Габриелян пятеро детей, четверо из которых школьного возраста. Младший пойдет в первый класс. Она рассказала, что ходит по магазинам, где дешевые товары, чтоб найти необходимое к школе. По их подсчетам, чтоб собрать детей в школу к 1 сентября, потратят 200 тысяч драмов (около 520 долларов США) минимум, которых у них нет.

«Взяли в долг у знакомых. Покупаем все дешевое, и только необходимое. Понимаем, что это некачественные товары, но по-другому не получается. Надеюсь, что дети все понимают, будут бережно относиться хотя бы к одежде и обуви", - надеется женщина.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Армен Ашотян на акции у представительства Евросоюза. Стоп-кадр видео News.Am от 30.08.25, https://news.am/rus/news/901745.html
11:52, 30 августа 2025
Пикет с требованием освободить армянских пленных прошел у здания миссии Евросоюза
06:50, 30 августа 2025
Продлен арест беженца из Нагорного Карабаха Тиграна Улубабяна
Бывшие лидеры Карабаха в суде. Скриншот фото Trend.Az от 28.08.25, https://ru.trend.az/azerbaijan/politics/4084873.html#4084873-8
04:53, 29 августа 2025
Бывшие лидеры Карабаха возложили ответственность за войну на руководство Армении
Школьные принадлежности. Скриншот фото https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/198002/pub_62ea5b3c5aea8202f0a1ac0c_62ea5b5a986f52258c95c8b0/scale_1200ю
20:47, 24 августа 2025
Семьи карабахских беженцев столкнулись с трудностями при сборе детей в школу
Пашинян и карабахские активисты. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:56, 21 августа 2025
Карабахский оппозиционер потребовал разъяснения слов Пашиняна о беженцах
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Пожар в районе Геленджика, 29 августа 2025 года. Фото: Краевой лесопожарный центр / Telegram
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
29 августа 2025, 12:46
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше