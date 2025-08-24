Семьи карабахских беженцев столкнулись с трудностями при сборе детей в школу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 10 тысяч детей из семей карабахских беженцев нуждаются в школьных принадлежностях перед учебным годом, отмена программы "40 + 10", карабахские активисты объявили сбор помощи. Беженцы после отмены программы "40 + 10" вынуждены сильно экономить, в том числе на покупках для школьников.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Число заявлений от беженцев из Нагорного Карабаха, желающих принять гражданство Армении, за последние месяцы увеличилось в несколько раз, сообщила Служба миграции и гражданства Армении. Менять паспорт приходится не только ради жилищной программы, но и для трудоустройства, заявили переселенцы.

Карабахские активисты начали всеармянский сбор средств для помощи детям из семей беженцев перед учебным годом. Мониторинг выявил более 10 тысяч детей, нуждающихся в ранцах, тетрадей с ручками и школьной одежде.

«Мы провели мониторинг, и зарегистрировали, что перед новым учебным годом более 10 тысяч детей, нуждаются в школьных принадлежностях и одежде. К сожалению, семьи этих детей столкнулись с большими социальными проблемами, особенно после того, как госпрограмма поддержки «40+10 тысяч драмов на оплату жилья и коммунальных услуг» беженцам была приостановлена. Этим семьям нужно самостоятельно платить за аренду жилья, а это сильно сказывается на благополучии детей - доходы семьи не позволяют вести достойную жизнь. Семьи, потерявшие кормильца, или одного из родителей особенно нуждаются. Всем помочь мы не сможем, но первоначально запланировали 1000 детей. В прошлом году, к примеру, нам удалось поддержать до 2000 детей, чтоб они смогли без стеснения пойти в школу», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель НПО "Во имя Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" Саида Погосян.

На призыв откликнулись организации, торговые точки, частные лица. Объявление о сборе опубликовано в соцсети, сообщила она. "Помощь предоставляют семьям беженцев, проживающим в областях Армении. У нас есть список нуждающихся. Начнем с Гориса в ближайшие дни", - сказала Погосян.

Грайр Габриелян из Аскеранского района Нагорного Карабаха обосновался с семьей, в которой пять несовершеннолетних детей, в городе Арташат Армении. Мужчина рассказал, что в Араташате взяли земельный участок, чтоб заняться сельскохозяйственной деятельностью, однако урожай не удалось получить из-за сильного града весной. А недавно у него возникли проблемы с сердцем, необходима операция, врачи запретили физический труд.

"У меня было тяжелое ранение во время войны, теперь сказываются последствия. Если ослушаюсь врачей, рискую оставить семью без кормильца. С первого июля государственную поддержку получают только дети, каждый по 30 тысяч драмов, но все уходит на аренду жилья. Инвалидность не удалось оформить из-за бюрократической волокиты в Армении. Немного помогают родные, но это уходит на пропитание. Чтоб купить детям обновки или школьные принадлежности – не представляю как. Сейчас ищу работу, что-то вроде сторожа. Но в Арташате с работой трудно. А ехать в Ереван или другой населенный пункт, надо иметь деньги на транспорт. Жена пытается найти работу, но опять безрезультатно. Обращались в правительство за помощью, но нам отказали. Очень тяжелая ситуация", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Астхик Аванесян из Степанакерта четверо детей. После исхода из Нагорного Карабаха, семья пробовала обосноваться в разных городах Армении, где арендовать жилье было недорого. Но из-за отсутствия работы, а также того, что младшие дети нуждались в психологической помощи, Аванесяны обосновались в Ереване. Женщина не может выйти на работу, так как детям требуется постоянный уход. Муж подрабатывает частными пассажироперевозками. Машина старая, поэтому заказы бывают не часто. По словам женщины, большая часть дохода, включая социальную поддержку детям в размере 30 тысяч драмов ежемесячно каждому ребенку, идут на аренду жилья и лечение.

«Младший ребенок до сих пор под наблюдением врачей, потому что после бомбежки Степанакерта, он не говорит, до сих пор боится темноты, шума, и оставаться один. К первому сентября старшим купили лишь самое необходимое, а младшим досталось то, что осталось от старших – одежда, обувь. А в Степанакерте у нас был дом, небольшой бизнес. Все потеряли, а в Армении никак не можем «встать на ноги». Отсутствие программы «40+10 тысяч драмов» сильно сказывается на каждой семье беженца, если нет жилья. Муж предлагал взять гражданство Армении, попробовать получить сертификат для приобретения жилья, что предоставляет правительство Армении, но на это потребуются месяцы, а проблемы уже сейчас. Рацион сильно сократили. Про новую одежду вообще не думаем. Через месяц не знаем, что будем делать", - рассказала Аванесян.

Четверо детей, из них трое школьного возраста у Ануш Саакян из Гадрутского района Нагорного Карабаха. Семья живет в Давташене. Муж с женой работают, но по словам женщины, зарплата у них минимальная.

"Когда социальная поддержка по программе «40+10 тысяч драмов» была приостановлена, наши проблемы обострились. Теперь о дальнейшем образовании старших детей после школы даже не думаем. А я так мечтала, что дети вырастут, получат хорошее образование. Социальные проблемы с каждым днем нарастают, каждый месяц у нас выживание – заплатить за аренду жилья, коммунальные, поесть, обновки детям, так как они растут. К новому учебному году ничего не смогли купить нового. Экономим на всем. А так хочется, чтоб хотя бы младшие дети были в новом, с новым ранцем и форме. Но минимум 30 тысяч драмов надо каждому ребенку для того, чтоб подготовить к 1 сентября, и то, если покупать самое дешевое", - сказала женщина.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.