Главная   /   Лента новостей
06:50, 30 августа 2025

Продлен арест беженца из Нагорного Карабаха Тиграна Улубабяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил арест карабахского беженца Тиграна Улубабяна, который обвиняет силовиков в пытках.

Как писал "Кавказский узел", беженец из Карабаха Тигран Улубабян подвергся пыткам в полицейском участке в Ванадзоре. Силовики вынуждали молодого человека взять на себя ограбление, о котором заявила его родственница. 20 марта следователи установили личности шести полицейских, причастных к пыткам Улубабяна. Была назначена очная ставка силовиков и пострадавшего. На ней, однако, силовики заявили о невиновности, а адвокат Роман Ерицян сообщил, что многие улики по делу скрыты или уничтожены.

Беженец из Нагорного Карабаха Тигран Улубабян, который заявил, что подвергся пыткам в полицейском участке, оставлен под стражей, пишет 29 августа News.am.

Такое решение, по словам адвоката Эрика Бегларяна, принял суд общей юрисдикции Лорийской области по ходатайству следователя. 

Напомним, что в мае спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что суды должны критически относиться к ходатайствам следствия об аресте подозреваемых и отказывать в помещении под стражу в случае сомнений в том, что показания не были выбиты у задержанных под пытками.

Автор: "Кавказский узел"

