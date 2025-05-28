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01:55, 28 мая 2025

Спикер парламента Армении раскритиковал силовиков за "вышибание показаний"

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Суды должны критически относиться к ходатайствам следствия об аресте подозреваемых и отказывать в помещении под стражу при наличии сомнений, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.  

О практике силового принуждения подозреваемых к самооговору или иным показаниям, нужным следствию, глава парламента Армении заявил на заседании 27 мая. 

Обращаясь к правоохранительным органам, Ален Симонян назвал "непозволительной" практику ареста подозреваемых без достаточных доказательств против них. 

“Зачастую представители правоохранительных органов, в целях облегчения своей задачи, представляют в суды ходатайства об аресте того или иного лица, чтобы потом путем вышибания показаний построить обвинение”, - цитирует слова Симоняна News.am. 

Обращаясь к судьям, спикер парламента призвал их критически рассматривать ходатайства следствия о мере пресечения в виде содержания под стражей. Судьи должны отказывать в аресте подозреваемых, если есть “намеки на указанную практику”, заявил Симонян, пообещав “лично отслеживать этот вопрос”.

Правозащитники ранее заявили "Кавказскому узлу", что из сотен сообщений о пытках задержанных силовиками в Армении расследуются лишь единицы. Согласно статистике Следкома Армении, в 2022 году от граждан было получено 210 сообщений о пытках со стороны правоохранителей, в 2023 году таких заявлений было 261, в 2024 году - 330. При этом 2024 году только в восьми случаях из 330 следствие признало, что пытки имели место. 

"Кавказский узел" также писал, что армянский адвокат заявил об избиении правоохранителями задержанного жителя Армавира. Он констатировал, что МВД не предпринимает реальных шагов по борьбе с пытками и несоразмерным насилием со стороны полиции. 

В марте стало известно, что беженец из Карабаха Тигран Улубабян подвергся пыткам в полицейском участке в Ванадзоре. Силовики вынуждали молодого человека взять на себя ограбление, о котором заявила его родственница. 20 марта следователи установили личности шести полицейских, причастных к пыткам Улубабяна. На очной ставке с пострадавшим силовики заявили о невиновности, адвокат Роман Ерицян сообщил, что многие улики по делу скрыты или уничтожены.

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Автор: "Кавказский узел"

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