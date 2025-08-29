Активисты перекрыли проспект в Тбилиси в 275-й день подряд

Арестованный по обвинению в групповом насилии на акциях протеста в Тбилиси Реваз Кикнадзе выступил сегодня с последним словом в суде. Участники проевропейских протестов вновь перекрыли движение по проспекту Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа, в 274-й день проевропейских протестов, активисты в Тбилиси провели шествие и пикет в поддержку арестованных 16 августа демонстрантов Миндии Шервашидзе и Торнике Тошхуа.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Непрерывные протесты у здания парламента Грузии продолжаются 275-й день подряд. Участники акции сегодня вечером вновь перекрыли проспект Руставели с неизменными требованиями - провести новые парламентские выборы и освободить всех задержанных во время демонстраций, передает Publika.

К собравшимся у парламента присоединились участники ежедневной акции протеста у здания Общественного вещателя, которые требуют предоставить эфир родственникам политзаключенных, передает “Интерпрессньюс”.

В Тбилисском горсуде подходит к завершению процесс по делу 11 участников проевропейских демонстраций, арестованных по обвинению в групповом насилии. Сегодня в суде выступил с последним словом Реваз (Резо) Кикнадзе, рассказавший суду о многочисленных случаях бесчеловечного и жестокого обращения, давлений и угроз со стороны силовиков. Кикнадзе присутствовал на заседании впервые с 26 июня, тогда он был удален с процесса за “неповиновение судье”.

Кикнадзе рассказал, что его задержали 5 декабря. В тот день он отправился к врачу, чтобы закрыть больничный - оппозиционер обратил внимание, что обращался к врачам “из-за покраснения и боли в глазах и горле от вынужденного глотания газа на протестах” и ему пришлось принимать лекарства. Силовики схватили его, когда он зашел в метро, чтобы возвращаться домой. После задержания его побили.

По словам Кикнадзе, силовики диктовали ему подробный текст признательных показаний - требовали сознаться в том, что активист следовал инструкциям трех конкретных людей, "организаторов митингов", получив денежное вознаграждение, а также пиротехнику, чтобы применить во время акций против спецназа. Активист отмечает, что на акциях протеста он пиротехнику не применял.

Как утверждает Кикнадзе, он отказывался оговорить себя, а силовики угрожали закопать его заживо, рассказывая, что “трактор уже едет, он роет яму”. Во время многочасовых допросов с пытками его держали в наручниках и не пускали в туалет. Между собой силовики в его присутствии обсуждали дальнейшие планы пыток, в том числе угрозы изнасилования - прозвучала фраза: "Давай отведем его вниз и поставим ему клизму или бутылку шампанского".

“За полдня в здании уголовной полиции я видел больше преступников и преступников, чем за девять месяцев в тюрьме”, - заявил Кикнадзе.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

