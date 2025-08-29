Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

После задержания сотрудники СНБ Армении провели обыски в здании министерства иностранных дел, сообщило издание "Грапарак. Официального подтверждения этой информации не публиковалось.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года Саркис Галстян, прибывший в Армению из Нагорного Карабаха, был признан виновным в шпионаже в пользу Азербайджана и приговорен к 18 годам лишения свободы.

Консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян была задержана при возвращении на родину, сообщила сегодня газета "Грапарак" со ссылкой на источники. Поводом для задержания послужило обнаружение у дипломата при себе документов, которые вызвали подозрения в возможной причастности к шпионской деятельности в интересах Азербайджана.

В тот же день сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели масштабный обыск в здании министерства иностранных дел, который продолжался в течение целого дня. В ходе этих мероприятий тщательно проверялась компьютерная техника и изучались различные документы.

В связи с этим делом один из бывших сотрудников МИДа, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что хорошо знает Ашхен Алексанян. По его словам, она начала карьеру на должности государственного служащего, а затем перешла в консульский отдел, где получила дипломатический статус.

Отметим, что на сайте МИД Армении говорится, что посольство в Австрии возглавляет Андраник Оганнисян, информации об Ашхен Алексанян не содержится. Также нет данных о задержании Алексанян на официальной странице посольства Армении в Австрии и Словакии, а также в аккаунте этого учреждения в Facebook*.

Отметим, что в апреле суд в Баку приговорил к 15 годам заключения Эмина Гасымзаде, признав его виновным в госизмене. По официальной версии, он "передавал Армении сведения, наносящие ущерб суверенитету и государственной безопасности Азербайджана". В частности, он передавал фотографии из города Шуша и других районов неким людям, которые связались с ним через социальные сети.