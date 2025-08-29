×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:46, 29 августа 2025

Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После задержания сотрудники СНБ Армении провели обыски в здании министерства иностранных дел, сообщило издание "Грапарак. Официального подтверждения этой информации не публиковалось.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года Саркис Галстян, прибывший в Армению из Нагорного Карабаха, был признан виновным в шпионаже в пользу Азербайджана и приговорен к 18 годам лишения свободы.

Консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян была задержана при возвращении на родину, сообщила сегодня газета "Грапарак" со ссылкой на источники. Поводом для задержания послужило обнаружение у дипломата при себе документов, которые вызвали подозрения в возможной причастности к шпионской деятельности в интересах Азербайджана.

В тот же день сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели масштабный обыск в здании министерства иностранных дел, который продолжался в течение целого дня. В ходе этих мероприятий тщательно проверялась компьютерная техника и изучались различные документы.

В связи с этим делом один из бывших сотрудников МИДа, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что хорошо знает Ашхен Алексанян. По его словам, она начала карьеру на должности государственного служащего, а затем перешла в консульский отдел, где получила дипломатический статус. 

Отметим, что на сайте МИД Армении говорится, что посольство в Австрии возглавляет Андраник Оганнисян, информации об Ашхен Алексанян не содержится. Также нет данных о задержании Алексанян на официальной странице посольства Армении в Австрии и Словакии, а также в аккаунте этого учреждения в Facebook*.

Отметим, что в апреле суд в Баку приговорил к 15 годам заключения Эмина Гасымзаде, признав его виновным в госизмене. По официальной версии, он "передавал Армении сведения, наносящие ущерб суверенитету и государственной безопасности Азербайджана". В частности, он передавал фотографии из города Шуша и других районов неким людям, которые связались с ним через социальные сети.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:02, 29 августа 2025
Военные сбили БПЛА в Ростовской области
02:54, 29 августа 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
22:33, 28 августа 2025
Правозащитники сочли преследование Маркаряна политически мотивированным
20:17, 28 августа 2025
2
 Смерть подростка по подозрению в неоказании медпомощи расследуют в Дагестане
19:15, 28 августа 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
18:27, 28 августа 2025
Уроженец Абхазии убит на Украине
Все события дня
Новости
Бывшие лидеры Карабаха в суде. Скриншот фото Trend.Az от 28.08.25, https://ru.trend.az/azerbaijan/politics/4084873.html#4084873-8
04:53, 29 августа 2025
Бывшие лидеры Карабаха возложили ответственность за войну на руководство Армении
Пашинян и карабахские активисты. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:56, 21 августа 2025
Карабахский оппозиционер потребовал разъяснения слов Пашиняна о беженцах
Рубен Варданян в суде. Скриншот фото Report.Az от 19.08.25, https://report.az/ru/proisshestviya/v-bakinskom-sude-poterpevshie-i-ih-pravopreemniki-dali-pokazaniya-po-delu-vardanyanayu/
05:48, 20 августа 2025
Суд в Баку отказался рассматривать протест защиты Варданяна
Армянская церковь в Бердзоре, май 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
20:58, 19 августа 2025
Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване
Встреча Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна. Вашингтон, 8 августа 2025 г. Фото: https://yerevan.today/ru/polnyj-tekst-deklaraczii-po-itogam-vstrechi-pashinyan-tramp-aliev-v-vashingtone/
00:56, 17 августа 2025
Участники митинга в Ереване раскритиковали вашингтонские договоренности
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Фото
11:17, 23 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Самолет не забыт, но воевать нельзя
Фото
07:25, 20 августа 2025
Ветер с Апшерона
5
Опасность телевизионного нарциссизма
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Пострадавшая машина после атаки БПЛА в Ростовской области. Фото: donland.ru
28 августа 2025, 13:44
Около 80 машин пострадало от атак БПЛА в Ростовской области

Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше