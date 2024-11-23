Саркис Галстян приговорен к 18 годам заключения

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Суд признал жителя Степанакерта Саркиса Галстяна виновным в шпионаже в пользу Азербайджана и приговорил его к 18 годам лишения свободы. И обвинение, и защита намерены обжаловать приговор Галстяну.

Как писал "Кавказский узел", Саркис Галстян, прибывший в Армению из Нагорного Карабаха 29 марта, был обвинен в шпионаже и арестован. Галстян оставался в Степанакерте почти полгода после массового исхода населения, чтобы заниматься проблемами отказавшихся уехать армян, заявил его племянник, депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян. Саркис Галстян отрицает обвинения в том, что он был назначен комендантом Ханкенди, о чем писали некоторые армянские СМИ. В июле дело Галстяна поступило в суд.

Саркис Галстян занимал в 2018-2023 годах разные государственные должности в органах власти Нагорного Карабаха, некоторое время он был замруководителя администрации президента непризнанной республики. Обвинение считает, что в ноябре 2020 года она сам вышел на контакт с сотрудником азербайджанской спецслужбы, был завербован и до 2023 года занимался шпионажем. В сентябре 2023 года Галстян получил от своего куратора предложение о должности в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) и поэтому остался в городе, утверждает следствие.

Дело Саркиса Галстяна рассмотрел суд первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области Армении, приговор ему был вынесен 22 ноября. «Саркис Галстян был признан виновным в шпионаже и приговорен к 18 годам лишения свободы. Гособвинитель требовал пожизненный срок», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Она добавила, что генпрокуратура обжалует этот приговор. Статья о шпионаже (часть 1 статьи 424 УК Армении) предусматривает до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Адвокат Галстяна Александр Кочубаев также заявил о готовности обжаловать приговор. Ранее защитник заявлял, что Галстян дал признательные показания под давлением. По словам Кочубаева, его подзащитный и в Степанакерте получал угрозы, и это подтверждает, что он не был шпионом. «Если принять признательные показания верными, где второе доказательство его вины? Иных доказательств, кроме признательных показаний, от которых он позже отказался, у обвинения нет», - заявил адвокат в эфире Радио Азатутюн (перевод корреспондента “Кавказского узла”).

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинули Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

После исхода населения Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. К началу сентября 2024 года в регионе оставались только 14 армян. Одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября.

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