Бывший муж Елизаветы Абакаровой обжаловал решение о месте проживания сына

Бывший сотрудник МВД Дагестана Михаил Макуха подал частную апелляцию на решение московского суда, который ранее обязал его вернуть сына бывшей жене Елизавете Абакаровой.

Как писал "Кавказский узел", бывший муж Елизаветы Абакаровой увез их общего сына из Москвы в Махачкалу и пытается оформить опеку через местный суд и свои связи, при этом мать даже не знала о начатом там процессе. Мальчик нуждается в лечении, которого не получает в Дагестане, заявила Абакарова. В июне бывший супруг Елизаветы не явился на заседание суда, где предполагалось определить место жительства ребенка. 13 августа суд в Москве постановил, что Михаил Макуха обязан вернуть ребенка матери и выплачивать алименты на его содержание.

Историю Елизаветы Абакаровой "Кавказ без матери" обнародовал 12 мая. Бывший муж Абакаровой забрал их общего ребенка из школы в Москве в октябре 2024 года и увез в Махачкалу, полностью изолировав от матери. Суд по делу об опеке прошел в Махачкале задним числом без ее участия. Ребенку требуется лечение: Елизавета в течение девяти лет самостоятельно лечила сына, муж ушел после того, как ребенку в возрасте трех с половиной лет был поставлен диагноз.

Решение суда о том, что сын Елизаветы Абакаровой должен жить с матерью в Москве, не вступило в законную силу - бывший муж женщины, который вывез сына в Дагестан, обжаловал решение, сообщил 27 августа проект “Кавказ без матери”.

Обжалование означает, что правовая борьба Елизаветы Абакаровой за возвращение сына продолжается. Мальчик остается с отцом в Дагестане, где, как подчеркивает мать, с октября 2024 года лишен доступа к положенным ему по закону медицинским и реабилитационным программам.

“Я все равно верну сына. Даже если придется работать годами, чтобы он снова называл меня мамой”, - приводит Telegram-канал проекта слова Елизаветы.

Михаил Макуха, к которому “Кавказский узел” неоднократно обращался за комментариями, отказывался пояснить свою позицию, в том числе отказ от участия в процессе в московском суде. Абакарова предоставила в суд документы о том, что Макуха ранее был уволен из МВД за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, однако связей в ведомстве мужчина не лишился - он приходится близким родственником одному из руководителей МВД Дагестана, также действующей сотрудницей ведомства является его новая жена.

