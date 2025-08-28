×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:55, 28 августа 2025

Бывший муж Елизаветы Абакаровой обжаловал решение о месте проживания сына

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сотрудник МВД Дагестана Михаил Макуха подал частную апелляцию на решение московского суда, который ранее обязал его вернуть сына бывшей жене Елизавете Абакаровой.

Как писал "Кавказский узел", бывший муж Елизаветы Абакаровой увез их общего сына из Москвы в Махачкалу и пытается оформить опеку через местный суд и свои связи, при этом мать даже не знала о начатом там процессе. Мальчик нуждается в лечении, которого не получает в Дагестане, заявила Абакарова. В июне бывший супруг Елизаветы не явился на заседание суда, где предполагалось определить место жительства ребенка. 13 августа суд в Москве постановил, что Михаил Макуха обязан вернуть ребенка матери и выплачивать алименты на его содержание. 

Историю Елизаветы Абакаровой "Кавказ без матери" обнародовал 12 мая. Бывший муж Абакаровой забрал их общего ребенка из школы в Москве в октябре 2024 года и увез в Махачкалу, полностью изолировав от матери. Суд по делу об опеке прошел в Махачкале задним числом без ее участия. Ребенку требуется лечение: Елизавета в течение девяти лет самостоятельно лечила сына, муж ушел после того, как ребенку в возрасте трех с половиной лет был поставлен диагноз.

Решение суда о том, что сын Елизаветы Абакаровой должен жить с матерью в Москве, не вступило в законную силу - бывший муж женщины, который вывез сына в Дагестан, обжаловал решение, сообщил 27 августа проект “Кавказ без матери”. 

Обжалование означает, что правовая борьба Елизаветы Абакаровой за возвращение сына продолжается. Мальчик остается с отцом в Дагестане, где, как подчеркивает мать, с октября 2024 года лишен доступа к положенным ему по закону медицинским и реабилитационным программам. 

“Я все равно верну сына. Даже если придется работать годами, чтобы он снова называл меня мамой”, - приводит Telegram-канал проекта слова Елизаветы. 

Михаил Макуха, к которому “Кавказский узел” неоднократно обращался за комментариями, отказывался пояснить свою позицию, в том числе отказ от участия в процессе в московском суде. Абакарова предоставила в суд документы о том, что Макуха ранее был уволен из МВД за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, однако связей в ведомстве мужчина не лишился - он приходится близким родственником одному из руководителей МВД Дагестана, также действующей сотрудницей ведомства является его новая жена. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:56, 28 августа 2025
Девять дронов сбиты над Ростовской областью и Черным морем
23:15, 27 августа 2025
Трое нацболов задержаны на акции возле консульства Азербайджана
19:59, 27 августа 2025
Двое военных осуждены в Нальчике за неявку в воинскую часть
17:31, 27 августа 2025
Житель Краснодарского края осужден за госизмену
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
22:54, 26 августа 2025
Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного
Все события дня
Новости
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Cинагога в Дербенте после атаки боевиков 23 июня 2024 года. Скриншот видео "Новости ННТ" от 24.06.24, https://t.me/newsnnt/7009.
17:56, 18 августа 2025
Обвиняемые по делу о терактах в Дербенте и Махачкале отказались признать вину
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Икран Икрамов. Фото: администрация Новолакского района.
22:54, 1 августа 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:46, 29 июля 2025
За неделю с 21 по 27 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Задержанный волгоградец. 27 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/333789
27 августа 2025, 09:57
Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше