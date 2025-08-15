Суд постановил вернуть сына Елизаветы Абакаровой из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший муж Елизаветы Абакаровой, который увез их общего сына из Москвы в Махачкалу, обязан вернуть ребенка матери и выплачивать алименты на его содержание, постановил суд.

Как писал "Кавказский узел", бывший муж Елизаветы Абакаровой увез их общего сына из Москвы в Махачкалу и пытается оформить опеку через местный суд и свои связи, при этом мать даже не знала о начатом там процессе. Мальчик нуждается в лечении, которого не получает в Дагестане, заявила Абакарова. В июне бывший супруг Елизаветы не явился на заседание суда, где предполагалось определить место жительства ребенка.

Историю Елизаветы Абакаровой "Кавказ без матери" обнародовал 12 мая. Бывший муж Абакаровой забрал их общего ребенка из школы в Москве в октябре 2024 года и увез в Махачкалу, полностью изолировав от матери. Суд по делу об опеке прошел в Махачкале задним числом без ее участия. Ребенку требуется лечение: Елизавета в течение девяти лет самостоятельно лечила сына, муж ушел после того, как ребенку в возрасте трех с половиной лет был поставлен диагноз.

Елизавета Абакарова 13 августа выиграла судебный процесс об определении места жительства ребенка и назначении алиментов. О решении суда сама Абакарова сообщила «Кавказскому узлу».

«Суд постановил определить место жительства ребенка с матерью до достижения совершеннолетия. Приставы по Северному Кавказу обязаны передать моего ребенка домой. Определение о передаче ребенка будет через неделю», - рассказала она.

Кроме того, суд обязал Михаила Макуху выплачивать алименты, - причем в сумме в четыре раза больше той, которую мужчина платил ранее, до того, как увез сына в Дагестан - 20 тысяч рублей в месяц вместо пяти тысяч.

«Они боролись за то чтобы взыскать алименты с меня и определить место жительства ребенка с отцом в Дагестане. Но московский суд определил, что ребенок должен жить с матерью и взыскал алименты на содержание ребенка с отца», - пояснила Елизавета.

По словам Абакаровой, ни ее бывший муж, ни его адвокат Зулейха Ибрагимова не присутствовали в суде. «Их ни разу их не было в московском суде. Не было ни заявлений о видеоконференцсвязи, ничего, поэтому суд рассматривал дело без второй стороны», - отметила она. Абакарова добавила, что рассмотрение частной жалобы на перевод дела в Москву, которую в Дагестане подала адвокат Ибрагимова, будет прекращено.

Бывший супруг Елизаветы Абакаровой Михаил Макуха отказался от комментариев по поводу решения суда. «Извините, я не буду ничего комментировать», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.