Лента новостей
22:22, 27 августа 2025

Грузинские НПО подали в суд на Антикорупционное бюро

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неправительственные организации потребовали  отмены нормативных актов, принятых Антикоррупционным бюро.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура обвинила семь НПО в финансировании протестов в Грузии в 2024 году и арестовала их счета. Безосновательной и клеветнической назвала организация "Сапари" заявление, что финансы организации использовались на организацию насильственных действий и приобретение снаряжения для этого.

Неправительственные организации внесли в Тбилисский городской суд иск против Антикоррупционного бюро. В своем иске представители НПО требуют признать недействительным приказ главы Антикоррупционного бюро Раждена Купрашвили от 31 мая, на основании которого в отношении НПО начата процедура дознания, информирует сегодня Interpressnews.

Как заявил сегодня на совместном брифинге экс-заместитель народного защитника Гиорги Бурджанадзе, приказом от 31 мая Ражден Купрашвили наделил себя и Антикоррупционное бюро большими полномочиями, чем то определено даже "Актом регистрации иностранных агентов".

По словам Бурджанадзе из "Фонда гражданского общества", этот приказ незаконно расширяет полномочия бюро, позволяя ему начинать дознания, проводить инспекции и добиваться ареста счетов организаций, чего не предусматривает закон об "иностранных агентах", сообщают "Батумелеби".

Напомним, 14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

НПО считают, что это нарушает их права и противоречит Конституции. Они требуют отмены спорных положений. Вместе с тем, по оценке неправительственных организаций, их требование полностью подтверждает и правовое заключение  "Акт регистрации иноагентов" Специального совета экспертов НПО Грузии, опубликованное вчера.

По словам Бурджанадзе, согласно заключению, "Акт регистрации иноагентов" нарушает "свободы на объединение и выражение, право на личную жизнь, в том числе и в связи с тем, что неясные положения, содержащиеся в законе, предусматривают возможность для многократного нарушения прав человека".

Грузинские НПО считают, что решение прокуратуры — это всего лишь попытка запугать их, и что организации, которые не были закрыты, несмотря на принятие репрессивных законов, продолжают подвергаться преследованиям. Прокуратура утверждает, что помощь людям в защите их здоровья — это преступление, сообщает TV Pirveli.

Между тем организация "Сапари" заявила, что считает безосновательным и клеветническим то, что финансы организации использовались на организацию насильственных действий и приобретение снаряжения для этого. В течение 24 лет "Сапари" работает по вопросу защиты прав женщин и девочек, содействия борьбе против гендерного насилия и равноправию.

"Мы гордимся тем, что в течение этих лет смогли оказать помощь тысячам женщин и детям в приостановлении насилия против них и в их спасении в целом. Целью нашей деятельности всегда была поддержка женщин с социальной, экономической и политической точки зрения", -  процитировало заявление организации Interpressnews.

Отметим, что акции протеста проводятся в Грузии уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции в Тбилиси и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Протесты проходят и в других городах страны.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

