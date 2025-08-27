×

Кавказский узел

RU
05:45, 27 августа 2025

Военный получил огнестрельное ранение в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий в одной из частей в Гегаркуникской области попал в больницу с огнестрельным ранением, возбуждено уголовное дело о статье об уклонении от военной службы.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля во время учений в Армении при взрыве минометного снаряды получили ранения несколько военных.

На позиции в одной из воинских частей в Гегаркуникской области Армении получил огнестрельное ранение военнослужащий, он госпитализирован в Ереван. По данным министерства обороны, военному сделали экстренную операцию, его жизни ничего не угрожает, пишет 26 августа News.am.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 527 УК Армении (уклонение от военной службы или прекращение исполнения определенных обязанностей путем причинения вреда здоровью, симуляции болезни или иными незаконными способами).

Напомним, что доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии. В феврале 2020 года, правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Автор: "Кавказский узел"

