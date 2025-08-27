Жители Дагестана ощутили землетрясение в Каспийском море

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале и еще ряде городов Дагестана ощущались сильные подземные толчки, некоторые махачкалинцы вышли из своих домов на улицу. Республиканское МЧС напомнило жителям правила безопасности при землетрясениях.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Каспийского моря в 23.33 мск.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 28 километрах от Избербаша и примерно в 50 километрах от Дербента, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

МЧС по Дагестану со ссылкой на данные дежурного республиканской геофизической службы РАН сообщило иные параметры землетрясения - магнитуда 5,9, глубина - 30 км, энергетический класс - 14.8.

“Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. (...) Сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства от 00.30 мск.

Эпицентр находился в 88 км от Махачкалы, землетрясение ощущалось в нескольких странах, включая Россию, Грузию, Азербайджан, Армению, Казахстан и Иран, отмечается в сообщении РГТВК “Дагестан”. В Махачкале ощущались “небольшие толчки на поверхности, также землетрясение ощутили жители Каспийска и Буйнакска, передает ТАСС-Кавказ.

Некоторые жители Махачкалы “выскочили на улицу, ощутив подземные толчки”, передает Baza. На опубликованном каналом фото люди, в том числе дети, стоят во дворе жилых домов вблизи многоэтажки.

В то же время участники любительского футбольного турнира, проходившего в это время, даже не прервали матч: во время сильного подземного толчка один из спортсменов потерял мяч и упал на газон, но почти сразу игру продолжили. На кадрах с камеры видеонаблюдения в Дагестанских Огнях в момент сейсмособытия отчетливо видны сильные колебания земли и зданий.

МЧС по Дагестану напомнило жителям республики правила безопасности при землетрясениях. По возможности желательно покинуть здание сразу после того, как начали ощущаться подземные толчки, либо укрыться в относительно безопасном месте, например дверном проеме или в углу внутренних капитальных стен. При этом следует находиться вдали от окон и печей, а также остерегаться предметов, которые могут упасть сверху или опрокинуться.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.