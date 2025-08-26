×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
18:54, 26 августа 2025

11 сельских домов повреждены после атаки дронов в Ростовской области

Разрушенный дом в селе Новобессергеневка в Ростовской области после атаки дронов. 26 августа 2025 г. Фото: Telegram-канал Василия Даниленко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Новобессергеневка в Ростовской области, где в результате атаки беспилотников повреждены 11 частных домов. Жители, по данным властей, не пострадали. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 августа Минобороны РФ отчиталось, что над территорией Ростовской области сбиты восемь беспилотников. В Новошахтинске после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на промышленном предприятии, 24 августа выяснилось, что речь идет о Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Сегодня утром врио губернатора Юрий Слюсарь отчитался, что пожар потушен

Атака дронов в ночь на 26 августа затронула Миллеровский, Чертковский, Тарасовский, Кашарский и Неклиновский районы Ростовской области, в последнем муниципалитете есть разрушения, сообщил сегодня утром врио губернатора Юрий Слюсарь. 

“Главное, никто из людей не пострадал. Муниципальная комиссия сегодня зафиксирует полученный ущерб. Окажем жителям помощь”, - написал он. 

Глава Неклиновского района Василий Даниленко, в свою очередь, сообщил, что в селе Новобессергеневка введен режим чрезвычайной ситуации, что “позволит оказать материальную помощь” пострадавшим. По словам чиновника, в границах зоны ЧС оказались 11 домов, в большинстве из них выбиты оконные стекла. 

“В нескольких домах пострадали двери, стены и кровля. В одном из домов частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль”, - говорится в сообщении Telegram-канала Даниленко.

Автор: "Кавказский узел"

