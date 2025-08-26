Родители возмущены ответом прокуратуры на жалобы о жестоком обращении в детсаду Сочи

Прокуратура Кубани указала, что виновные в некорректном обращении с детьми в одном из сочинских детсадов наказаны, а психологический климат в нем нормальный. Родители считают, что увольнения воспитателя и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. 12 марта более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ. Они попросили возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми.

После инцидента родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии. Матери воспитанников детсада Елена Баранецкая и Ирина Яцко получили административные штрафы по обвинению в оскорблении заведующей и ее дочери, сейчас обе обжалуют решения о штрафах в кассации.

Родители воспитанников одного из детских садов в Сочи получили ответ за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края Климинченко. Ответ датирован 18 августа. Родители удивлены, что ответы идут почти по 10 суток и пересылаются из одного ведомства в другое без какого-либо конкретного действия. Ответ представлен родителями в распоряжение «Кавказского узла».

В нем говорится, что прокуратурой края рассмотрено обращение родителей поступившее к ним из Госдумы "о непедагогическом воздействии воспитателя на воспитанника" в детсаду. Ведом ство отметило, что факты неправомерного поведения со стороны воспитателя выявлены.

Из документа, направленного прокуратурой, следует, что воспитатель, которая грубо обращалась с детьми, уволилась 10 марта 2025 года по собственному желанию после проведённой служебной проверки. В группе детей работал психолог, который признал «эмоционально-психологический климат удовлетворительным». Заведующая детским садом получила дисциплинарное взыскание.

Такие формальные меры не способны устранить последствия воздействия на детей, а родители вынуждены доверять воспитателям, которые ранее нарушали права их детей, заявили родители детей. «"Мы оставлены наедине с теми, кто искажает восприятие действительности наших детей. Их действия оставляют травмы, а реакции администрации и прокуратуры на письма и обращения затягиваются на месяца", - указала одна из родителей Елена Баранецкая.

Прокуратура края уверяет, что администрация города Сочи планирует установить видеонаблюдение, выделены средства на работы, а для педагогов запланированы курсы повышения квалификации», Баранецкая уверена, что эти меры не компенсируют уже причинённый вред, и что воспитание их детей «продолжается под контролем лиц, допустивших насилие».

Прокуратура края также отметила нарушения в «Положении об этике общения в родительских чатах» и внесла протест, который ещё рассматривается. По словам родителей, такие бюрократические меры не обеспечивают контроля над реальными процессами в детском саду.

Отдельно прокуратура подчеркнула, что материалы переданы в полицию, где проводится процессуальная проверка в рамках статей 144-145 УПК РФ, однако окончательное решение пока не принято, что усиливает чувство беззащитности у родителей. «Мы должны ждать месяцы, а иногда годы, пока компетентные органы примут решение, а наши дети остаются под влиянием людей, которые уже доказали свою недобросовестность», — отмечает родительница подавшая иск в суд Кристина Соломатина.

В официальном документе также указано, что родители имеют право обжаловать решения прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд, однако на практике эта возможность оказывается труднодоступной и требует значительных усилий, сказали корреспонденту "Кавказского узла" родители, которые уже полгода пытаются добиться справедливости и принятия конкретных решений властями.

"Мы добивались справедливости, но воспитатель просто уволилась по собственному желанию. Получается, что никакой ответственности нет, а дети остались с воспоминаниями о том, как над ними издевались», - говорит Наталья Жарова, дочь которой столкнулась с угрозами со стороны персонала детсада.

"Администрация Сочи пишет, со слов самих нарушителей, что у нас в группе всё благополучно", — подчеркнула Баранецкая.

В то же время из ответы прокуратуры края следует, что администрация Сочи планирует установить видеонаблюдение, на что выделены средства, а для педагогов запланированы курсы повышения квалификации. "Камеры, отчёты и бумажные проверки — всё это для хорошо. Но Насилие уже произошло, и его следы в душе ребёнка не сотрёт никакая формальная комиссия. Мы хотим реальной ответственности для виновных", - заявляет Елена Баранецкая.

