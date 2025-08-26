Педагоги и родители сочли избиение детей нетипичным для чеченских медресе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избиение ребенка в медресе - исключительный случай, который тем не менее показал проблему нехватки кадров в исламских образовательных учреждениях Чечни, указали родители и педагоги.

Как писал "Кавказский узел", в июле чеченский Следком рапортовал о проверке ролика с избиением несовершеннолетних учеников, а после сообщил об уголовном деле по статье об истязании несовершеннолетнего. Муфтий Чечни заявил, что молодому человеку, который избивал учеников на видео, 17 лет, и он не имел аккредитации муфтията для преподавания в медресе. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отчитался, что преподаватель был уволен, а Духовное управление мусульман Чечни закрыло медресе в Гудермесе после инцидента. Насилие над учениками противоречит шариату и этике ислама, а по светским законам может подпадать под статью об истязании, указали правозащитники и юристы.

На опубликованном видео зафиксировано избиение как минимум четырех детей. Сначала преподаватель бьет палкой по ногам и другим частям тела нескольких учащихся. Один из мальчиков, получив удары, падает на пол. Далее педагог наносит удары другому ученику, а также еще двоим. В конце видео все четверо детей, после наказания, выполняют физическое упражнение.

Учитель физики одной из школ Ножай-Юртовского района Зелимхан работает педагогом 40 лет. "Попал в село этого горного района по распределению. В те годы выпускники не рассылали свои резюме по школам, а ехали работать в те села, где требовались педагоги. Я учился на физмате, предмет свой любил, работать с детьми было интересно, был классным руководителем, завучем, 20 лет директорствовал», - вспоминает педагог. Он сказал, что последние годы по состоянию здоровья ведет только уроки физики в старших классах. По его словам, у каждого ученика – свой характер, свои проблемы. "Были, конечно, конфликты, особенно в первые годы моей работы, но чтобы руку поднимать – этого никогда не было!", - утверждает Зелимхан.

Житель Гудермеса, говоривший на условиях анонимности, уверен, что на работу в медресе взяли совершенно неподготовленного к общению с детьми человека, свидетельствует о нехватке профессиональных кадров.

По его словам, не только в медресе проблема с кадрами, школы тоже испытывают дефицит учителей, особенно предметников. «Зарплаты небольшие не только у педагогов, но и у тех учителей, которые работают в медресе. Однако я не припомню, чтобы кто-то ударил даже самого хулиганистого мальчишку. Самое большое наказание – это выгнать его из класса или отправить домой и чтобы пришел в школу с родителями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я бы этой палкой его самого отмутузила, если бы увидела, что он бьет ребенка. Неважно, моего или чужого», - возмутилась жительница городка Маяковского Старопромысловского района Грозного Айна.

Она учительница начальных классов. "Дети приходят ко мне совсем маленькие, некоторых отдают в школу с шести лет, вместе с братом-семилеткой. Бывают среди них совсем еще домашние, капризные, непослушные особенно первые полгода. Однажды казалось бы тихая девочка, вдруг на уроке стала бить линейкой впереди сидящую девочку – у той были слишком большие банты и ей не видно было, что я написала на доске. На мои замечания не реагировала, более того, когда я подошла к ней приобняла, чтобы успокоить, она плача, стала вырываться и сильно укусила меня за руку. И что мне было делать? Отшлепать ее на глазах у всех, выгнать из класса?", - вспоминает Айна.

По ее словам, она присела рядом с девочкой и стала тихонько говорить с ней. "Не помню, что ей шептала, вижу, уже не плачет, слушает. Потом я вытерла ей слезы, мокрый нос. С ее помощью завязали банты впереди сидящей, которые она в пылу гнева развязала. И инцидент был исчерпан . бить беззащитного ребенка последнее дело", - считает женщина.

Допустимость воспитательных мер, в том числе физического характера, строго ограничена рамками шариата, рассказал ранее "Кавказскому узлу" основатель мусульманского телеканала Alif.tv и первой онлайн-академии исламского образования "Медина" Али Евтеев* корреспонденту "Кавказского узла". "Детей можно наказывать по исламу за непослушание в целях воспитания, но там ровно такие же условия, как и относительно супругов: чтобы не было никаких увечий, насилия, чтобы не было издевательств", - заявил богослов.

Лиза - мать четверых детей. Старший - ученик десятого класса, две девочки - ученицы седьмого и пятого класса. «Старший сын готовится к поступлению в медицинский, девчонки хотят стать ветеринаром , художником-модельером. Самый младший с самого раннего детства интересуется вопросами религии. Сплошные «почему» и «зачем». В прошлом году, когда ему было шесть с половиной, мы решили отдать его в коммерческое медресе», - рассказывает Лиза. В медресе ей предложили учить арабский язык и Коран вместе с сыном, но не в одной группе, так как это детское медресе, а заниматься в мечети два раза в неделю. "Возможно, так было бы лучше для сына, да и для меня тоже. Но дома полупарализованная свекровь, за которой уход нужен и присмотр, Да и по дому дел много, дня не хватает. Первое время сыну все было очень интересно, необычные арабские буквы, которые нужно не «калякать», а красиво выписывать каждую буковку. А через полтора месяца вижу - нет того интереса, желания заниматься, выполнять задание. Мой старший брат говорил, что нужно заставлять мальчика заниматься, объяснять значимость изучения Корана и стал приходить, чтобы беседовать с мальчиков. Дядя ему говорит, что терпение — это путь к успеху, и будет ему за это награда Всевышнего. А сын спрашивает, а какая за это будет мне награда ?" - рассказала Лиза корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она как-то попросила учителя поприсутствовать на занятии в медресе. "Дети старательно записывали то, что велел учитель. Сын отвлекся. Учитель, заметив это, сильно хлопнул в ладоши, так сильно, что даже я вздрогнула. Когда после длительной командировки приехал муж и спросил у младшего сына как идет учеба в медресе, тот ответил: «Хорошо, но мне там скучно». Наверное, ему еще рано было ходить в медресе», - сказала Лиза.

Фатима живет в Шатойском районе, в ее семье два сына и дочь. Муж скончался, когда младшему сыну было два года. И старший сын, Ислам, старался заменить ему отца: возился с ним, играл, катал на лошади. Потом Ислам женился, родился сын, когда малышу исполнился год Ислама мобилизовали. Он погиб весной 2023 года, рассказала Фатима. По ее словам, когда Ислама похоронили, то ее мда был не по возрасту задумчив и печален. «А потом мне сказал, что ему нужно очень хорошо выучить Коран, тогда с помощью Всевышнего он сможет общаться с братом. За гибель Ислама наша семья получила деньги и сноха дала необходимую сумму, чтобы мальчик пошел в медресе выучил Коран. У нас в районе есть медресе в селе Нихалой, но оно одно на весь район, а желающих много», - сказала Фатима.

По ее словам, ее родственники, живущие в Грозном нашли частное медресе, владелец которого, узнав про историю этой семьи и желание ребенка выучить Коран, сделал скидку хорошую. «Мы в Грозном сняли квартиру рядом с медресе. Но в Грозном прошел слух, что ДУМ Чеченской Республики принял решение закрыть частные медресе или же чтобы они не брали деньги за обучение»,- говорит Фатима. По ее словам, эта новость ее очень огорчила, потому что в этом медресе очень приветливые и добрые учителя, видно, что они любят детей, не наказывают их, если у тех что-то не получается, стараются передать им свои знания и любовь к Всевышнему», - говорит женщина.

Румиса - педагог с большим стажем. Одно время работала учителем истории в 18-й школе Грозного, потом по семейным обстоятельствам переехала в Урус-Мартановский район, где работает и по сей день, несмотря на пенсионный возраст. "Когда переезжала в село с перспективой быть сельской учительницей, меня предупреждали, что сельские и городские дети – разные. Мол, держи в руках постоянно указку, это на случай чтобы воспитательный момент подтверждать ударом указкой. Тогда я была ошарашена таким советом. Как же ошибались мои «советчики»! За время моего такого большого педагогического стажа я никогда не повышала голос на уроке, никогда не отправляла ученика за дверь «подумать о своем поведении». И родителей вызывала лишь в том случае, если видела, что есть какие-то домашние причины, которые влияют на успеваемость ребенка", - говорит Румиса.

Она вспоминает первые годы своей педагогической деятельности именно в сельской школе. «Начну с того, что самые уважаемые люди на селе это были учителя и врачи. И если к тебе относятся с таким пиететом, то как можно учителю поднимать руку на ученика? Такого не было. Такого нет и сейчас, не знаю и не помню, чтобы кто-то сказал, что моего сына учитель ударил или же учитель оскорбил девочку. Тем более избивать ребенка, беззащитного. Это все равно, если ты поднимешь руку на старика. Многое изменилось в поведении нашей молодежи, что вызывает стыд и негодование. Но дети и старики – это святое", - подчеркнула она.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.