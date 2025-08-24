Суд оставил без движения жалобу мэрии Махачкалы по строительству ЖК

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд СКФО счел неполным пакет документов, приложенный мэрией Махачкалы к кассационной жалобе на застройку бывшей территории Портовской больницы и потребовал до 19 сентября устранить недостатки, оставив жалобу без движения.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Махачкалы обжаловала решение апелляционного суда, который обязал выдать разрешение на строительство многоэтажки у Портовской больницы. Жители района обратились к Путину и Меликову с требованием не допустить строительства. Они опасаются, что в ходе строительства этого дома ближайшие дома могут просто рухнуть. Также они уверены, что парковая зона будет лишь обещанием застройщика. Махачкалинцы напомнили, что Меликов в феврале 2024 года заявил, что в республике не должны возводиться дома по принципу жилищно-строительных кооперативов. В районе, где ЖСК "Пархоменко" планирует построить многоэтажку, плотная застройка и нехватка социальной инфраструктуры, в случае возведения нового объекта имеющиеся проблемы только усугубятся. Жильцы района решили заказать экспертизу для оценки рисков разрушения имеющихся в округе домов.

В июле Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках обязал мэрию Махачкалы в семидневный срок выдать разрешение на строительство 14-этажного дома у Портовской больницы, против которого выступали жители соседних домов. 29 января 2024 года на странице движения "Город наш" в Instagram* был опубликован ролик, на кадрах которого жители улицы Синявина в Махачкале пожаловались на уничтожение парковой зоны на территории Портовской больницы. Местные жители провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку парка с плодовыми деревьями. Участок с садом в Кировском районе пытаются превратить в площадку для строительства многоэтажки, пожаловались местные жители. Также жители района у Портовской больницы ведут борьбу против строительства многоэтажки, опасаясь разрушения своих домов, стоящих на скальной породе.

Арбитражный суд СКФО оставил без движения жалобы мэрии и Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы по делу о застройке бывшей территории Портовской больницы.

Как указано в определении, которое опубликовал в своем Telegram-канале юрист Арсен Магомедов, заявители не приложили к тексту жалобы доказательства отсылки ее копий жалобы третьим лицам. Если эта ошибка не будет устранена до 19 сентября, то жалобы будут возвращены без рассмотрения.

Магомедов добавил, что по имеющимся у него данным, мэрия уже устранила недостаток.

