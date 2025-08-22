×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:54, 22 августа 2025

Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете

Эвакуация тел погибших альпинистов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели отчитались об эвакуации погибших в Приэльбрусье Артема Хохлова и Елены Ситниковой. Это произошла после объявления сбора средств на вывоза тел посредством вертолета.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа альпинисты из Перми погибли при попытке восхождения на вершину  Виа-тау. 

Спасатели провели операцию по эвакуации тел двух альпинистов, погибших в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. "Работы на крутом склоне в условиях камнепада продолжались трое суток. Вчера (21 августа) тела альпинистов эвакуировали с расщелины горы Виа-тау на высоту 3200 метров. Сегодня на коммерческом вертолете спасатели МЧС России эвакуировали тела альпинистов в поселок Верхний Баксан, где передали следственно-оперативной группе", - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.

В поисках тел погибших участвовали 30 человек, в том числе спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники Погрануправления ФСБ России по КБР и общественники, сообщили в ведомстве.

Отметим, что 21 августа в группе Пермской школы альпинизма в социальной сети «Вконтакте» был объявлен сбор средств для использования вертолета. «Согласование на оплату вертолета и поисково-спасательных работ не получено, по этой причине объявляем сбор средств размере 900 тысяч рублей для оплаты вертолета», - говорилось в сообщении.

Погибшими альпинистами были жители Перми - 35-летняя Елена Ситникова и 27-летний Артем Хохлов, сообщает портал 59.ru. Ситникова работала в многофункциональном центре Пермского государственного медицинского университета. Альпинизм был её давним увлечением. Хохлов, был индивидуальным предпринимателем и занимался деятельностью в сфере информационных технологий. К альпинизму стал заниматься сравнительно недавно.

Ранее, в июле, был смягчен приговор Антону Никифорову и Илье Чуйкову, гидам трагического восхождения на Эльбрус, в ходе которого в 2021 году погибли пять человек. Хотя сторона потерпевших настаивала на ужесточении наказания, однако каждому из двух гидов сроки в колонии были сокращены на полгода.

Происшествие на Эльбрусе вызвало широкий общественный резонанс. Причина трагедии — в отсутствии должного контроля за коммерческими фирмами, которые отправляют туристов в горы, предположил руководитель Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Схожее мнение высказал и краевед Виктор Котляров. Он предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:24, 22 августа 2025
Из-за атаки дронов пассажиры авиарейсов из Волгограда не смогли вылететь вовремя
07:14, 22 августа 2025
Возгорание растительности на месте падения БПЛА произошло в Волгограде
06:04, 22 августа 2025
Три района Ростовской области атакованы беспилотниками
23:48, 21 августа 2025
Обвиненный в вымогательстве силовик оставлен в СИЗО Ингушетии
22:56, 21 августа 2025
Военный из Ставропольского края убит на Украине
20:58, 21 августа 2025
Обыски по делу о недостроенной школе прошли в Дагестане
Все события дня
Новости
Казбек Шхагошев. Скриншот видео https://t.me/patriotkbr/17472
18:57, 21 августа 2025
Дело Шхагошева возвращено на доследование в прокуратуру
Очистка улиц Тырныауза от последствий селя. 21 августа 2025 г. Фото https://t.me/elbrusraion_adm/19147
14:45, 21 августа 2025
Улицы Тырныауза очищены от последствий схода селя
Приэльбрусье. Фото: LxAndrew. https://ru.wikipedia.org/
17:01, 20 августа 2025
Два альпиниста погибли в Кабардино-Балкарии
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:50, 20 августа 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
17:16, 21 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
27
В Черкесске людей пересилили из одного аварийного жилья в другое
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
11:11, 15 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жительницу Нальчика пытались лишить гражданства России 
Фото
09:19, 14 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
О коммунальных проблемах в Кабардино-Балкарии
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Полигон в Воскресенске 20 августа 2025 г. (слева) и 9 января 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13987
21 августа 2025, 13:45
Власти отчитались о вывозе песка с мазутом с полигона в Воскресенском

Фазиль Гасымов. Фото: личная страница Фазиля Гасымова в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)
21 августа 2025, 08:46
Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов отказался от адвоката

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше