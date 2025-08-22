Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Спасатели отчитались об эвакуации погибших в Приэльбрусье Артема Хохлова и Елены Ситниковой. Это произошла после объявления сбора средств на вывоза тел посредством вертолета.
Как писал "Кавказский узел", 20 августа альпинисты из Перми погибли при попытке восхождения на вершину Виа-тау.
Спасатели провели операцию по эвакуации тел двух альпинистов, погибших в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. "Работы на крутом склоне в условиях камнепада продолжались трое суток. Вчера (21 августа) тела альпинистов эвакуировали с расщелины горы Виа-тау на высоту 3200 метров. Сегодня на коммерческом вертолете спасатели МЧС России эвакуировали тела альпинистов в поселок Верхний Баксан, где передали следственно-оперативной группе", - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.
В поисках тел погибших участвовали 30 человек, в том числе спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники Погрануправления ФСБ России по КБР и общественники, сообщили в ведомстве.
Отметим, что 21 августа в группе Пермской школы альпинизма в социальной сети «Вконтакте» был объявлен сбор средств для использования вертолета. «Согласование на оплату вертолета и поисково-спасательных работ не получено, по этой причине объявляем сбор средств размере 900 тысяч рублей для оплаты вертолета», - говорилось в сообщении.
Погибшими альпинистами были жители Перми - 35-летняя Елена Ситникова и 27-летний Артем Хохлов, сообщает портал 59.ru. Ситникова работала в многофункциональном центре Пермского государственного медицинского университета. Альпинизм был её давним увлечением. Хохлов, был индивидуальным предпринимателем и занимался деятельностью в сфере информационных технологий. К альпинизму стал заниматься сравнительно недавно.
Ранее, в июле, был смягчен приговор Антону Никифорову и Илье Чуйкову, гидам трагического восхождения на Эльбрус, в ходе которого в 2021 году погибли пять человек. Хотя сторона потерпевших настаивала на ужесточении наказания, однако каждому из двух гидов сроки в колонии были сокращены на полгода.
Происшествие на Эльбрусе вызвало широкий общественный резонанс. Причина трагедии — в отсутствии должного контроля за коммерческими фирмами, которые отправляют туристов в горы, предположил руководитель Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Схожее мнение высказал и краевед Виктор Котляров. Он предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов.
Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".
