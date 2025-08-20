Два альпиниста погибли в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альпинисты из Перми погибли при попытке восхождения на вершину в Приэльбрусье.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали с Эльбруса 61-летнего альпиниста из Грузии, которому потребовалась помощь врачей.

Сегодняшний инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-Су, расположенном в Кабардино-Балкарии. Мужчина и женщина планировали восхождение на пик Виа-тау, его высота составляет 3742 метров. Однако при восхождении они сорвались в ущелье, сообщил Telegram-канал SHOT.

На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии в телеграм-канале.

Ранее, в июле был смягчен приговор Антону Никифорову и Илье Чуйкову, гидам трагического восхождения на Эльбрус, в ходе которого в 2021 году погибли пять человек. Хотя сторона потерпевших настаивала на ужесточении наказания, однако каждому из двух гидов сроки в колонии были сокращены на полгода.

Происшествие на Эльбрусе вызвало широкий общественный резонанс. Причина трагедии — в отсутствии должного контроля за коммерческими фирмами, которые отправляют туристов в горы, предположил руководитель Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Схожее мнение высказал и краевед Виктор Котляров. Он предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".