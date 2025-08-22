Попытка урезонить пьяного военного обернулась преследованием для уроженца Чечни в Волжском

После одного удара для самообороны выходец из Чечни Хабиб-Магомед Джалалдинов обвинен в причинении тяжкого вреда здоровью своего земляка, который спровоцировал драку у паба в Волжском. Потерпевший освободился из колонии на десять лет раньше срока благодаря контракту с Минобороны.

Выходец из села Кенхи в Чечне Рамазан Джалалдинов, покинувший республику после преследования со стороны властей, 21 августа связался с редакцией через бота обратной связи "Кавказского узла" в Telegram. Джалалдинов сообщил, что его сын Хабиб-Магомед подвергся уголовному преследованию после уличного конфликта с участием выходца из Чечни Расула Джабраилова в Волжском. Джабраилов, осужденный несколько лет назад за тяжкие преступления, оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны.

Рамазан Джалалдинов 20 августа направил видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, описав обстоятельства неправомерного, по его мнению, преследования его сына. Обращение Джалалдинов направил через сайт Следкома и официальную страницу ведомства «ВКонтакте». «Через «ВКонтакте» они ответили и я лично звонил в Следственный комитет. Но они сообщили, что только через три дня зарегистрируют. Я им говорю, что это вопрос жизни и смерти, они: “все равно 3 дня подождать нужно», - посетовал он.

Ход конфликта у паба

Инцидент, после которого 35-летний Хабиб-Магомед стал фигурантом уголовного дела, произошел в январе 2025 года возле паба на улице 40 лет Победы в Волжском. По словам Джалалдинова, его сын проходил мимо вместе с другом, возвращаясь домой, и заступился за парня, которого на крыльце заведения избивали несколько посетителей во главе с Расулом Джабраиловым.

Джалалдинов предоставил “Кавказскому узлу” трехминутное видео с камеры видеонаблюдения, установленной над дверью паба. Он сообщил, что на записи его сына видно лишь издалека он не подходил близко к двери клуба и не был внутри, а лишь проходил мимо и не смог остаться равнодушным к угрозам и выстрелам.

На кадрах мужчина с бородой в белой одежде (Джабраилов) при поддержке еще нескольких людей, избивает у двери молодого человека сначала кулаками, а затем предметом, похожий на пистолет, после чего стреляет в него. В это время поблизости собираются люди, которые не полностью попадают в объектив камеры. После того, как Джабраилов применил пистолет, из паба выходит женщина, которая предлагает Джабраилову отдать оружие ей. Он передает ей пистолет и женщина, помахивая оружием, подходит к группе людей, стоящих неподалеку. Позже к ним подходит Джабраилов, он бьет или толкает одного из мужчин, тот падает на землю. Начинается потасовка, вскоре на земле оказывается уже сам Джабраилов.

«В тот момент рядом с Хабиб-Магомедом был его друг, он крикнул: “Что за беспредел, вызовите сюда Росгвардию или полицию”. Эти слова услышала супруга Джабраилова, которая размахивала пистолетом, взятым у Джабраилова. Она подошла к его другу, нецензурно выражаясь. Говорит: “Кого говорит вы собрались вызвать, здесь все спокойно”. В этот момент Хабиб-Магомед ей говорит: “Уважаемая, как может быть здесь спокойно, если творится вот такое, мы слышим выстрелы, здесь люди кричат, и у вас в руках пистолет”», - рассказывает Рамазан.

На записи Хабиб-Магомеда видно в тот момент, когда Джабраилов, (в белой одежде), отойдя от крыльца, подходит к нему сбоку и швыряет его на землю, он падает. После этого Джабраилов взял пистолет из рук женщины и несколько раз выстрелил в Хабиб-Магомеда, пояснил Рамазан Джалалдинов. «Благо пистолет оказался пугачом, не боевой и не травмат. Он выстрелил по рукам и на руках Хабиб-Магомеда были ожоги, они были потом зафиксированы медработниками. Хабиб-Магомед говорит ему: “Брат, успокойся, убери пистолет. Тот говорит: “Убрать?” - “Да”. И когда Джабраилов отдавал пистолет девушке, которую называл женой, он ударил в челюсть Хабиб-Магомеда и тот почти упал вновь. И после этого Хабиб-Магомед одним ударом уложил Джабраилова, который был пьян и сразу вырубился. Но на Хабиб-Магомеда накинулись трое товарищей Джабраилова и его жена. Они избивали его, пока их не разняли окружающие», - рассказал Джалалдинов.

Последний, поднявшийсь после удара, нанес Джабраилову один ответный удар в лицо, и тот упал. После этого на Хабиб-Магомеда напали два приятеля Джабраилова и его жена, эту потасовку разняли другие очевидцы.

Защита Джалалдинова настаивает на самообороне

По словам Рамазана, уже через 15 минут Джабраилов пришел в себя, но его увезли в больницу. Наряду с ожогами от пугача, у Хабиб-Магомеда зафиксирована и травма челюсти от удара Джабраилова, а также ссадины. Спустя день после инцидента домой к Джалалдинову-младшему, у которого трое малолетних детей, приехали силовики. У Джабраилова же, согласно справке из больницы, было зафиксировано сотрясение мозга, что и стало поводом для уголовного дела. «Если бы сын написал заявление о нападении на него, дело могло бы обернуться по-другому. Но к сыну приехали в масках, детей напугали его, и держали в ИВС трое суток. Предъявили часть 1 статьи 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, статья предусматривает до восьми лет заключения - прим. “Кавказского узла”. Джабраилов потерпевшим идет, он уже давно на ногах и своими делами занимается, а сыну назначили домашний арест. Он самозанятый, фермер, но сейчас не имеет возможности работать. Адвокат несколько раз обжаловал меру пресечения, но безрезультатно. Семья его в сложном положении», - сказал Джалалдинов.

Друг Хабиб-Магомеда выступает свидетелем в деле, так же как и жена Джабраилова, но юношу, которого избивал на крыльце паба Джабраилов, ни следствию, ни защите найти не удалось.

Адвокат Хабиб-Магомеда Джалалдинова Юрий Селянинов заявил, что действия его подзащитного не выходят за рамки необходимой самообороны и защита собирается на этом настаивать. «На имеющейся в распоряжении следствия видеозаписи видно, как Джабраилов избивает одного из посетителей бара сначала руками, а затем - пистолетом, достав его из-под одежды, производя при этом выстрелы и приставляя его к голове избиваемого парня. Родственники Джабраилова, ставшие впоследствии свидетелями в уголовном деле, удерживают жертву, не давая сопротивляться. Джалалдинов и Мусаев стояли на улицу и ждали машину, чтобы уехать домой, услышали крики и стрельбу у входа в бар, который был вне их поля зрения. Мусаев крикнул, чтобы вызвали полицию. В это время с крыльца спустилась женщина, в руке которой был пистолет, очень похожий на боевое оружие. На ее пути оказался Джалалдинов Хабиб-Магомед, резонно заметивший, что нельзя считать нормальной стрельбу из пистолета в общественном месте, после этого он был сбит с ног подошедшим Джабраиловым. Взяв пистолет из рук супруги, Джабраилов направил его на Джалалдинова. Защищаясь от агрессивных действий Джабраилова и пытаясь пресечь их, Джалалдинов нанес ему единственный удар в лицо, от которого Джабраилов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упал на асфальт, ударившись затылком. Все описанное длилось (согласно видеозаписи, приобщенной к материалам дела) от начала и до конца - 2 минуты 20 секунд», - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Следствие снисходительно к зэку-военному

По словам адвоката, Джабраилов в 2019 был осужден за тяжкие преступления на 14 лет, но в 2023 подписал контракт с ВС РФ, освободился и с тех пор числится военнослужащим. Вопрос о возбуждении против него нового уголовного дела должны были решать военные следователи, но они в итоге отказали в этом.

«Следствие явно делает попытку, основываясь на показаниях Джабраилова и его родственников, выставить в качестве инициатора конфликта Джалалдинова, что недопустимо. Преступное поведение Джабраилова, избившего одного из посетителей бара, не находит своей должной оценки, - хотя именно оно и послужило причиной, по которой Джалалдинов вмешался в эти события, услышав выстрелы и увидев человека с оружием. При ознакомлении с материалами уголовного дела выяснилось, что изначально вектор расследованию был задан неверно, так как события ночи с 25 на 26 января 2025 года были реконструированы только по показаниям супруги и родственников Джабраилова и предопределялись самим фактом получения последним телесного повреждения. Только через два месяца в распоряжение следствия были предоставлены три видеозаписи, на которых были запечатлены все события той ночи. По ходатайству защиты был истребован приговор Волжского городского суда в отношении Джабраилова и выплыл факт совершения им ранее множества тяжких и особо тяжких преступлений, некоторые из них совершались с использованием предметов, неотличимых от боевого оружия. Военным следственным отделом СК России по Волгоградскому гарнизону был проведена проверка по ходатайству защиты, по ее результатам было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По мнению следователей, действия Джабраилова с использованием имитации пистолета и избиение Джалалдинова не содержат признаков хулиганства, так как вышеуказанные действия Джабраилов совершил в результате «словесного конфликта с Джалалдиновым», - пояснил Селянинов.

Иные действия Джабраилова органами военной юстиции не исследовались. Они также не дали правовой оценки причинению травмы Джалалдинову - судмедэкспертиза зафиксировала у него кровоподтек на нижнем веке левого глаза. По мнению адвоката, проверка была поверхностной, защита обжаловала ее результаты, но ответов пока не получено. Расследование дела завершено и идет ознакомление, но прокуратура не спешит передавать в суд дело.

«Прокуратура затребовала новую медицинскую экспертизу о состоянии здоровья Джабраилова, - подтвердить, что у Джабраилова телесные повреждения действительно тяжкие, потому что они тоже засомневались в этом, уж слишком быстро он бегает сейчас. Я так понимаю, что психологически прокуратура не готова передавать дело в суд. Но Джалалдинов уже восемь месяцев под домашним арестом. Надеемся, что дело смогут прекратить, не доводя до суда», - резюмировал Селянинов.

Адвокат Тимофей Широков, не связанный с этим делом, считает, что необходимо настаивать на объективном изучении видеозаписей, подтверждающих изначально агрессивное поведение потерпевшего по делу. "Обязательно надо добиваться возбуждение дела против агрессора, потому что нужно обосновывать необходимую самооборону, как минимум", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

По мнению адвоката, прежняя судимость Джабраилова, если он уже помилован и судимость снята, может не учитываться при рассмотрении нового уголовного дела как отягчающее обстоятельство. "Но могут попытаться найти смягчающие обстоятельства, например, если он имеет боевые награды. Могут также в качестве смягчающего обстоятельства при проведении психолого-психиатрической экспертизы сказать, что у него ПТСР, допустим и тогда “чего вы от него хотите”, - отметил Широков.

О Рамазане Джалалдинове

"Кавказский узел" писал, что в 2016 году житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже, после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым, и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков.

В мае 2019 года Джалалдинов констатировал, что проблемы села остались нерешенными. В ноябре 2019 года Джалалдинов сообщил, что после жалобы Путину на чиновничий произвол в Кенхи Ислам Кадыров приезжал в Шаройский район Чечни и угрожал местным бюджетникам.

Подробнее о ситуации в Кенхи говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенхи: цена критики Кадырова".

