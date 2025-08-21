×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
14:45, 21 августа 2025

Улицы Тырныауза очищены от последствий схода селя

Очистка улиц Тырныауза от последствий селя. 21 августа 2025 г. Фото https://t.me/elbrusraion_adm/19147

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спецтехника окончила очистку улиц Тырныауза от последствий схода селя, смесь грязи и камней осталась на небольших участках, где работы ведутся в ручном режиме. Также начаты работы по ремонту моста через Герхожан-Суу.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставалось около 3000 жителей города.  Временную объездную автодорогу через реку Герхожан-Суу ввели в эксплуатацию в городе Тырныаузе Эльбрусского района для движения автотранспорта, затрудненного после схода селевых потоков.

Улицы и социальные объекты высокогорного города Тырныауза в Кабардино-Балкарии полностью расчистили от грязекаменных наносов, сообщил  глава администрации города Азамат Афашоков.

"Большая часть наносов была на центральных улицах нашего города. Расчищать их мы начали сразу, как только позволили погодные условия. Эта кропотливая работа с привлечением большого количества спецтехники полностью завершена. Фрагментарно остались несколько небольших участков, где работы доделают уже в ручном режиме", - процитировало его слова ТАСС.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что начались ремонтно-восстановительные работы на основном, федеральном мосту через реку Герхожан-Суу.   Также ведется расчистка подмостового пространства регионального моста.

"Продолжаем работу над проектами реконструкции селепропускного лотка и транспортной инфраструктуры города", - проинформировал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что 3 августа жители Тырныауза заявили, что нарушенное после схода селя водоснабжение домов, вопреки заявлениям властей, не восстанавливалось. Властям удалось решить технические проблемы селепропускного канала в Тырнаузе, а избежать человеческих жертв помогло своевременное оповещение МЧС, однако новые технологии для предупреждения стихийных бедствий в Кабардино-Балкарии не внедряются, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. 

Еще в 2018 году геофизики предупредили власти о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и призвали организовать систему оповещения об угрозе сходов селя. В июне 2021 года МЧС отчиталось, что на реке Герхожан-Су создан круглосуточный пост для наблюдения за возможным сходом селевых потоков.

В 2020 году геофизики в течение двух недель проводили обследование оползня Бузулган. За это время оползень подвинулся вниз на 20 метров, его граница находилась в двух километрах от Тырныауза. Чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо расчистить и реконструировать селепропускной лоток, заявили тогда специалисты.

Автор: "Кавказский узел"

