06:47, 20 августа 2025

Обжаловано возвращение дела Ивана Геля в прокуратуру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Потерпевшие обжаловали возврат дела главы Иловлинского района Ивана Геля в прокуратуру, не согласилось с таким решением судьи и само ведомство.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. 7 августа суд принял решение вернуть дело в прокуратуру.

Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

Прокуратура Иловлинского района и представитель потерпевших Юрий Букаев обжаловали возвращение дела Ивана Геля в прокуратуру, пишет 19 августа "Высота 102".

Юрий Букаев назвал решение судьи странным. По его словам, следствие и прокуратура провели большую работа над обвинительным заключением, кроме того, прокуратура минимум дважды отправляла дело следователям с замечаниями. "Кроме того, удивляет, что судья пришел к выводу о невозможности рассмотрения дела уже после того, как его рассмотрел! Ведь дело у него находилось с начала этого года, а какие-то вопросы к обвинительному заключению у него возникли буквально перед вынесением приговора", - приводит его слова издание.

Букаев также сообщил, что в шоке находятся родные Александра Переярина, и пообещал дойти до Верховного суда, чтобы признать решение о возвращении дела в прокуратуру незаконным.

Напомним, 17 ноября 2024 года жители поселка Иловля в обращении к генпрокурору и начальнику управления президента по внутренней политике заявили, что Иван Гель незаконно находится на посту, так как его полномочия истекли 4 ноября. Районные власти сообщили, что кандидаты на должность будут отобраны конкурсной комиссией, а выберут его депутаты районной думы. Это вошло в противоречие с уставом района, согласно которому глава избирается всеобщим голосованием граждан.

Ранее жители Иловли провели сход, на котором записали видеообращение к председателю Следкома с жалобой на непрозрачность выборов главы района. Они указали, что срок полномочий главы района истек, но жителям не донесли должным образом и в установленные сроки никакой информации о его переизбрании или переназначении.

Местные жители считают, что "за Иваном Гелем стоят большие люди на федеральном и областном уровне", сказал в декабре 2024 года "Кавказскому узлу" житель района Евгений Фролов. "Надеемся, что суд признает его виновным в гибели человека на пожаре - и тогда его пребывание на посту главы района будет просто вопиюще незаконным. Ждем приговора суда, так как на депутатов районной думы надежды нет", - сказал он.

Автор: "Кавказский узел"

