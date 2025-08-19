Коллаборация Алаудинова с ультраправыми несет взаимные выгоды

Сотрудничество Алаудинова с осколком "Русской общины" с юга России позволяет продемонстрировать лайт-версию русского национализма, удобную властям, а сама "Русская община Анапа Юг" получит пиар-поддержку, полагают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов встретился с представителями объединения "Русская община Анапа Юг", обсудив с ними, в частности, организацию патриотических лагерей на Кубани, и согласился войти в попечительский совет организации.

Эксперт исследовательского центра «Сова»* Вера Альперович заявила, что Алаудинов действительно пытается налаживать взаимодействие с ультраправыми и таким образом обратиться к этой аудитории.

"Вероятно, он чувствует в националистах, что называется, что-то родное. Их роднит все, кроме ксенофобной направляющей в риторике деятельности националистических организаций. Грубо говоря, если бы "Русская община" делала все тоже самое, что она делает, кроме антииммигрантской риторики, то это была бы идеальная организация со своим милитаризмом, темой СВО, моральным консерватизмом", - полагает она.

Кадыров выступает против подобных организаций из-за ксенофобии, но Алаудинов пытается через те организации, которые готовы отказаться от ксенофобной части, обращаться к ультраправой идеологии.

"Например, тот же "Сорок Сороков". Все же у них основное направление деятельности, не антимигрантское. То есть у них это существует, но так очень, я бы сказала, вскользь. У них главное другое. Это, собственно, воюющие националисты, поэтому есть попытка как-то найти общие точки соприкосновения", - сказала Альперович.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста". После этого представители движения "Сорок Сороков" отправились потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". Власти заставили православных активистов и Алаудинова демонстративно примириться, но эта акция была выгодна обеим сторонам для пиара, указали аналитики. Алаудинов персонально извинился перед схиигуменом Гавриилом, священник заявил, что у него "нет разногласий" с Алаудиновым после личной встречи, а его высказывание о мусульманах "неправильно поняли".

"Русская община Анапа Юг" — это отдельная организация, подчеркнула она. "Вряд ли отделение центральной "Русской общины" могло провести такую встречу с достаточно важным человеком без согласования. Это какой-то осколок, которому нужен пиар и хайп, наверняка ещё и деньги. Встреча с Алаудиновым делает их заметной структурой", - считает Альперович.

Она сомневается, что взаимодействие Алаудинова с "Русской общиной Юг" может быть обкаткой какой-то схемы для создания управляемого национализма.

"Скорее, это какая-то ситуативная история. Алаудинов как бы в очередной раз использует некую организацию благодаря громкому названию, так как словосочетание "Русская община" привлекает внимание части российского общества, кто за ними следит. Это скорее попытка что-то противопоставить той "Русской общине", которая стала слишком шумной, слишком громкой, слишком скандальной, слишком активной. И снова поднять вопрос о том, что националистические организации вносят разлад в общество, вносят разлад в межэтнические отношения внутри страны. Поэтому давайте строить что-то совместное. Навряд ли это задание Кремля. Алаудинов не тот человек, которому бы поручили осуществлять план Кремля в вопросе русского национализма. Мне кажется, это скорее, обращение чеченской власти к Кремлю. Ведь уже год идут попытки в принципе от представителей Кавказа, от мусульман что-то противопоставить Русской общине. Это и частные инициативы и инициативы от властных структур", - пояснила Альперович.

Своеобразным экспериментом назвал коллаборацию Алаудинова и "Русской общины Анапа Юг" российский кавказовед, который прокомментировал ситуацию на условиях анонимности.

"Мне думается, что "Русская община Анапа Юг" - это не совсем то, что является "Русской общиной" в целом. Алаудинов как раз пошёл на контакт с ней, потому что это не та пресловутая "Русская община". Видимо, это действительно какой-то эксперимент в попытке создать, скажем так, некую приемлемую версию русского национализма, который учитывал бы интересы коренных народов России, Кавказа в частности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Русская община" назвала участников встречи с главой спецназа "Ахмат самозванцами. "Эти люди приехали на встречу к командиру спецназа «Ахмат» и вели с ним диалог, по сути, от лица "Русской общины", добавив к официальному названию приписку «Юг». Эти лица не имеют никакого отношения к общине Анапы и общине Краснодарского края", - говорится в публикации в Telegram-канале "Русской общины" от 17 августа.

По мнению кавказоведа, власти Чечни и Алаудинов нашли подходящий для такого эксперимента объект.

"Вероятно, их очень попросили в этом поучаствовать и попытаться создать некую лояльную к нерусским версию русского национализма, который бы не конфликтовал с представителями коренных российских народов", - отметил он.

Националистам свойственно объединяться, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Условно говоря, кадыровцы ищут поддержку и находят в родственных движениях. Хотя объединение националистов в одном государстве ведет к его распаду из-за расслоения общества по территориям. Не думаю, что ими руководит кто-то из государственных федеральных структур, но принимают это, скорее всего, благосклонно", - считает она.

Сотрудник исследовательского центра Адама Смита Сергей Бойко считает это инициативой как властей Чечни, так и администрации президента "для того, чтобы купировать любой потенциальный конфликт между контролируемым властями националистическим движением для русских и чеченской диаспорой в российских регионах".

По мнению политолога, происходит корректировка проекта "Русская община". "Он изначально создавался властями как контролируемое движение. Корректировка со стороны властей Чечни видимо будет проводиться в критичных для них регионах юга России и в Москве, Подмосковье. "Русская община" будет использоваться в адрес мигрантов из Центральной Азии преимущественно, а также как парамилитарная сила против оппозиционных и околоопозиционных мероприятий. Администрация президента не выступает против этого контроля, так как это дает дополнительный уровень контроля над провластными националистами", - пояснил Бойко.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.