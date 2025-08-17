×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
13:44, 17 августа 2025

Алаудинов согласился войти в попечительский Совет "Русской общины юг"

Алаудинов с представителями "Русской общины юг". Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 15.08.25, https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/13168.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава спецназа "Ахмат" встретился с представителями объединения "Русская община Анапа Юг", обсудив с ними в частности организацию патриотических лагерей на Кубани и согласился войти в попечительский совет организации.

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале отчитался о встрече с членами общественного объединения «Русская община юг» действующей в  Анапе и прилегающих населенных пунктах Краснодарского края. "Кстати, она полностью вышла из общеизвестной Русской общины и уже является отдельной организацией", - отметил Алаудинов. 

"Даст бог, общими усилиями сы сделаем все, чтобы в нашей стране все были едины, все были дружны и были счастливы", - заявил он на видео, которое опубликовано 15 августа.

"Русская община Анапа Юг" (так название написано в Telegram-канале объединения - прим. "Кавказского узла") опубликовала сообщение по итогам встречи с Алаудиновым, указав, что обсуждались сохранение исторических ценностей России, особенности развития современного многоконфессионального общества, роль горизонтальных коммуникаций в укреплении общественного порядка,    Вопросы национализма и патриотизма, а также  организация патриотических лагерей на территории Краснодарского края по модели проекта «Дружба народов».

"Важным итогом встречи стало предложение Русской Общины «Юг» Апти Ароновичу войти в состав Попечительского Совета организации. Мы высоко ценим полученное устное согласие генерал-лейтенанта", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Русской общины" говорится, что  ""Русская община" Юг" не имеет никакого отношения к реальной "Русской общине". "Когда-то давно некоторые ее члены там состояли, но позднее их выгнали из РО", - указано в сообщении от 16 августа.

"Кавказский узел" также писал, что глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание междунациональной вражды. Действия близкого к "Русской общине"  Дивнича едва ли можно назвать экстремистскими, а реакция на его высказывания со стороны командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, потребовавшего ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, является скорее попыткой остаться в информационном поле, указали аналитики.

Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале видео о конфликте в луганском бассейне. По его словам, он вступил в конфликт с чеченским военнослужащим Алиханом Берсаевым, так как тот неприемлемо вел себя по отношению к девушкам. Также блогер заявил, что тот представлялся бойцом спецназа "Ахмат". На одном из опубликованных видео, которые "Кавказский узел" не размещает из-за обилия ненормативной лексики, участник конфликта кричит: "Ты еще узнаешь, что такое "Ахмат".

Автор: "Кавказский узел"

