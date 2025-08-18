×

Кавказский узел

02:53, 18 августа 2025

Состояние бывшего депутата парламента Армении ухудшилось под арестом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян, арестованный по делу о публичных призывах к захвату власти, был госпитализирован из-за плохого самочувствия, однако вновь заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля суд арестовал бывшего депутата парламента Армении и бывшего члена Армянской революционной фракции "Дашнакцутюн" Рубена Акопяна, подозреваемого по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти.

Самочувствие Рубена Акопяна, находящегося в уголовно-исполнительном учреждении, ухудшилось, его доставили 17 августа на скорой помощи в больницу, пишет News.am со ссылкой на сына бывшего депутата Самвела Акопяна.

Однако, по словам Акопяна-младшего, отец пробыл в медцентре совсем недолго, обследование ему не провели, так как было воскресенье, зато вернули в УИУ. Сын счел случившееся позором. Он считает, что арест отца связан с выражением его политических взглядов.

Напомним, 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек.

Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше