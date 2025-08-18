Состояние бывшего депутата парламента Армении ухудшилось под арестом

Бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян, арестованный по делу о публичных призывах к захвату власти, был госпитализирован из-за плохого самочувствия, однако вновь заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля суд арестовал бывшего депутата парламента Армении и бывшего члена Армянской революционной фракции "Дашнакцутюн" Рубена Акопяна, подозреваемого по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти.

Самочувствие Рубена Акопяна, находящегося в уголовно-исполнительном учреждении, ухудшилось, его доставили 17 августа на скорой помощи в больницу, пишет News.am со ссылкой на сына бывшего депутата Самвела Акопяна.

Однако, по словам Акопяна-младшего, отец пробыл в медцентре совсем недолго, обследование ему не провели, так как было воскресенье, зато вернули в УИУ. Сын счел случившееся позором. Он считает, что арест отца связан с выражением его политических взглядов.

Напомним, 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек.

Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.