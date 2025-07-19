Бывший депутат арестован в Ереване по делу о призывах к захвату власти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване отправил под арест бывшего депутата Рубена Акопяна, подозреваемого по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля прошли обыски в домах членов Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД), в том числе депутата парламента Армении от оппозиционной партии "Армения" Гегама Манукяна. Позднее стало известно, что были задержаны семь человек. 13 июля четверо молодых членов "Дашнакцутюн", в том числе сын Гегама Манукяна Тарон, были освобождены из изолятора.

Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года В июне 2025 года в Армении прошла серия арестов политических оппонентов действующей власти. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о подготовке оппозицией государственного переворота в стране.

Бывший депутат парламента и бывший член АРФД Рубен Акопян арестован на два месяца по решению суда общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк, сообщает сегодня News.am.

По данным Следственного комитета, Рубен Акопян 1 июля 2025 года в интервью озвучил "публичный призыв к узурпации власти". 18 июля на основании ходатайства следователя по решению прокурора в отношении Рубена Акопяна было возбуждено дело по соответствующей статье 422 Уголовного кодекса Армении, пишет издание.

Рубен Акопян был задержан 18 июля, информирует "Новости-Армения".

Напомним, 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек.

Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.

5 июля был арестован активист Ваагн Чахалян, он стал 17-м арестованным по делу о захвате власти.