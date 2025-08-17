Власти готовят временную объездную дорогу в зоне ЧС в Тырныаузе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках аварийно-восстановительных работ в Тырныаузе продолжают расчищать городские автодороги и территории от остатков селевых масс.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставалось около 3000 жителей города.

Сейчас к запуску готовится объездная дорога "из расчета близости и оптимальности для всех участников дорожного движения, на время ремонта основного моста", сообщила 16 августа в своем телеграм-канале администрация города. В связи с этим накануне во второй половине дня пришлось временно перекрывать водопровод в микрорайоне Нижний Герхожан.

"В рамках аварийно-восстановительных работ в Тырныаузе продолжается расчистка городских автодорог и территорий от остатков селевых масс, - написал 16 августа в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. - Также в связи со снижением уровня реки Баксан начаты работы по очистке подмостового пространства и реконструкции подходных частей моста республиканского значения".

По словам главы региона, основная задача - в кротчайшие сроки восстановить один из дополнительных транспортных маршрутов. Всего на ликвидации последствий ЧС в Тырныаузе сегодня задействованы более 50 единиц специализированной тяжелой техники.

Напомним, что 3 августа жители Тырныауза заявили, что нарушенное после схода селя водоснабжение домов, вопреки заявлениям властей, не восстанавливалось. Властям удалось решить технические проблемы селепропускного канала в Тырнаузе, а избежать человеческих жертв помогло своевременное оповещение МЧС, однако новые технологии для предупреждения стихийных бедствий в Кабардино-Балкарии не внедряются, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Власти предупреждали об угрозе новых сходов селя в Тырныаузе.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.