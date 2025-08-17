Помолвка несовершеннолетней девушки предотвращена в Азербайджане

Силовики сорвали помолвку 15-летней девушки в азербайджанском селе, ее отец оштрафован.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активисты сочли государственные меры по предотвращению ранних браков малоэффективными. Они подчеркнули, что ответственность за ранние браки лежит на родителях девушек, а избежать принуждения к замужеству помогает огласка.

В селе Муганлы Шамахинского района предотвращена помолвка несовершеннолетней девушки 2010 года рождения, пишет 16 августа Oxu.az.

Сообщение о помолвке поступило в районный отдел полиции, силовики пресекли церемонию, родителей юноши и девушки вызвали в отделение. С ними провели профилактические беседы. В отношении отца девушки был составлен протокол по статье 189-й КоАП Азербайджана (вступление в сговор о замужестве лица, не достигшего 16-летнего возраста), он привлечен к ответственности.

С 1 июля в Азербайджане вступили в силу поправки в Уголовный кодекс. В статье 176-2 оговаривается ответственность за организацию ранних браков с лицами, не достигшими 16 лет. Предусмотренное за это наказание - штраф от двух до трех тысяч манатов (1,2 тысячи долларов - 1,8 тысячи долларов), либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Что касается помолвки упомянутых лиц, то ответственность за нее предусмотрена в Кодекса об административных поступках. Лицо, организовавшее помолвку, либо штрафуется на сумму от тысячи до двух тысяч манатов либо отправляется под административный арест на срок от одного до двух месяцев. Введена также ответственность для лиц, управляющих объектами общественного питания, где проводятся мероприятия, связанные с ранними браками. Это штрафы на сумму от тысячи до девяти тысяч манатов, информирует Trend.

Напомним, практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных этническими азербайджанцами. И в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет, но в прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, а в связи с борьбой женщин за свои права они стали вызывать осуждение, говорится в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом".

Феминистки в Азербайджане неоднократно проводили акции протеста против насилия над женщинами и ранних браков. "Некоторые мужчины завесой религиозных браков прикрывают свою аморальность, "женясь" на девочках-подростках", - ранее сообщила "Кавказскому узлу" активистка Айтадж Тапдыг.

