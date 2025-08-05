Активисты в Тбилиси провели марш в поддержку женщин-политзаключенных

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Шествие с требованием освобождения журналистки Мзии Амаглобели и активистки Нино Даташвили провели оппозиционеры в Тбилиси перед традиционной акцией на проспекте Руставели у парламента.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа протестующие у парламента Грузии потребовали освободить политзаключенных, в частности, Мзию Амаглобели и Нино Даташвили, и возобновить курс на евроинтеграцию. Грузинская активистка Нино Даташвили, арестованная по делу о нападении на судебных приставов, направлена на психиатрическую экспертизу, защита считает это решение незаконным. 4 августа активисты в Тбилиси провели шествие в поддержку Даташвили.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Сторонники евроинтеграции Грузии снова перекрыли сегодня проспект Руставели, собравшись у парламента Грузии в 251-й день непрерывных протестов. Протестующие неизменно требуют переназначения парламентских выборов и освобождения всех арестованных за участие в проевропейских демонстрациях, передает Publika.

Перед традиционным собранием на проспекте Руставели активисты провели марш солидарности с женщинами-политзаключенными, активисткой Нино Даташвили и журналисткой Мзией Амаглобели. Участники марша собрались у здания Филармонии, прошли кругом через площадь Свободы и завершили. акцию у парламента. Акция прошла под лозунгом “Не смейте!» Советский режим не вернуть!”, отмечает NEWS.On.ge.

Организаторы акции отметили, что репрессивные действия властей “перешли все границы”. “Мы окружены злом. Нино и Мзия сталкиваются с бесконечными бедами. Мы должны защитить наших женщин, мы должны защитить наших товарищей”, - говорится в заявлении организаторов марша.

"Кавказский узел" писал, что Батумский городской суд огласит 6 августа приговор основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. 5 августа она выступила в суде с последним словом, отказавшись просить о снисхождении.

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