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21:55, 5 августа 2025

Активисты в Тбилиси провели марш в поддержку женщин-политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие с требованием освобождения журналистки Мзии Амаглобели и активистки Нино Даташвили провели оппозиционеры в Тбилиси перед традиционной акцией на проспекте Руставели у парламента. 

Как писал "Кавказский узел", 3 августа протестующие у парламента Грузии потребовали освободить политзаключенных, в частности, Мзию Амаглобели и Нино Даташвили, и возобновить курс на евроинтеграцию. Грузинская активистка Нино Даташвили, арестованная по делу о нападении на судебных приставов, направлена на психиатрическую экспертизу, защита считает это решение незаконным. 4 августа активисты в Тбилиси провели шествие в поддержку Даташвили. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Сторонники евроинтеграции Грузии снова перекрыли сегодня проспект Руставели, собравшись у парламента Грузии в 251-й день непрерывных протестов. Протестующие неизменно требуют переназначения парламентских выборов и освобождения всех арестованных за участие в проевропейских демонстрациях, передает Publika. 

Перед традиционным собранием на проспекте Руставели активисты провели марш солидарности с женщинами-политзаключенными, активисткой Нино Даташвили и журналисткой Мзией Амаглобели. Участники марша собрались у здания Филармонии, прошли кругом через площадь Свободы и завершили.  акцию у парламента. Акция прошла под лозунгом “Не смейте!» Советский режим не вернуть!”, отмечает  NEWS.On.ge.  

Организаторы акции отметили, что репрессивные действия властей “перешли все границы”. “Мы окружены злом. Нино и Мзия сталкиваются с бесконечными бедами. Мы должны защитить наших женщин, мы должны защитить наших товарищей”, - говорится в заявлении организаторов марша.

"Кавказский узел" писал, что Батумский городской суд огласит 6 августа приговор основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. 5 августа она выступила в суде с последним словом, отказавшись просить о снисхождении. 

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Автор: "Кавказский узел"

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Сбор участников акции в Батуми. Скриншот фото Publika от 02.08.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1512557743477104&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России).
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