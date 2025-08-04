Акции в поддержку политзаключенных продолжаются в Тбилиси 250 дней подряд

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Участники проевропейских демостраций перекрыли проспект Руставели у парламента Грузии в 250-й день подряд. Ежедневной акции предшествовал марш в поддержку Нино Даташвили.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа, на 249-й день непрерывных акций, протестующие у парламента Грузии потребовали освободить политзаключенных, в частности, Мзию Амаглобели и Нино Даташвили, и возобновить курс на евроинтеграцию. Грузинская активистка Нино Даташвили, арестованная по делу о нападении на судебных приставов, направлена на психиатрическую экспертизу, защита считает это решение незаконным.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Проспект Руставели у здания парламента Грузии в Тбилиси вновь перекрыт на 250-й день непрерывных протестов. Участники акции выступают с неизменными требованиями - они добиваются перевыборов парламента и освобождения заключенных демонстрантов, пишет NEWS.On.ge.

К зданию парламента маршем пришли участники марша в поддержку Нино Даташвили. Шествие началась на площади Свободы, где протестующие также перекрывали движение. Во время марша они скандировали: «До конца!» и «Свободу Нино Даташвили!», пишет Publika.

В защиту Даташвили, которая работает учительницей, выступило профессиональное сообщество педагогов: коллеги активистки обратились к дипломатическим представительствам с просьбой использовать все возможные рычаги для ее защиты. Целенаправленное преследование Даташвили, по их словам, нарушает правовые и этические нормы и может приравниваться к бесчеловечному обращению и пытке, пишет Tbilisi_life.

По состоянию на 21.55 мск обращение в поддержку Нино Даташвили подписали 305 педагогов.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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