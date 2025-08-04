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21:56, 4 августа 2025

Акции в поддержку политзаключенных продолжаются в Тбилиси 250 дней подряд

Акция в поддержку политзаключенных. 4 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/41281

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники проевропейских демостраций перекрыли проспект Руставели у парламента Грузии в 250-й день подряд. Ежедневной акции предшествовал марш в поддержку Нино Даташвили. 

Как писал "Кавказский узел", 3 августа, на 249-й день непрерывных акций, протестующие у парламента Грузии потребовали освободить политзаключенных, в частности, Мзию Амаглобели и Нино Даташвили, и возобновить курс на евроинтеграцию. Грузинская активистка Нино Даташвили, арестованная по делу о нападении на судебных приставов, направлена на психиатрическую экспертизу, защита считает это решение незаконным. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Проспект Руставели у здания парламента Грузии в Тбилиси вновь перекрыт на 250-й день непрерывных протестов. Участники акции выступают с неизменными требованиями - они добиваются перевыборов парламента и освобождения заключенных демонстрантов, пишет NEWS.On.ge. 

К зданию парламента маршем пришли участники марша в поддержку Нино Даташвили. Шествие началась на площади Свободы, где протестующие также перекрывали движение. Во время марша они скандировали:  «До конца!» и «Свободу Нино Даташвили!», пишет Publika.

В защиту Даташвили, которая работает учительницей, выступило профессиональное сообщество педагогов: коллеги активистки обратились к дипломатическим представительствам с просьбой использовать все возможные рычаги для ее защиты. Целенаправленное преследование Даташвили, по их словам, нарушает правовые и этические нормы и может приравниваться к бесчеловечному обращению и пытке, пишет Tbilisi_life. 

По состоянию на 21.55 мск обращение в поддержку Нино Даташвили подписали 305 педагогов.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Новости
Акция протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 03.08.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1513474966718715&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
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Активисты 249-й день подряд заблокировали движение в центре Тбилиси
Сбор участников акции в Батуми. Скриншот фото Publika от 02.08.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1512557743477104&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России).
21:56, 2 августа 2025
Участники акций протеста в Грузии призвали к освобождению политзаключенным
Автомобили в ожидании контроля. Скриншот фото из Telegram-канала "Осетия" от 02.08.25, https://t.me/ossetiaFB/54074.
17:53, 2 августа 2025
Длинные пробки образовались на границе России и Грузии
Нино Даташвили. Скриншот фото "Новости Грузия" от 02.08.25, https://www.newsgeorgia.ge/arestovannu-aktivistku-datashvili-prinuditelno-otpravili-na-psihiatricheskuju-jekspertizu/
15:56, 2 августа 2025
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