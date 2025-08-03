Активисты 249-й день подряд заблокировали движение в центре Тбилиси

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Участники ежедневной акции протеста у парламента Грузии, которая проходит уже 249 дней подряд, потребовали освободить политзаключенных, в частности Мзию Амаглобели и Нино Даташвили, и возобновить курс на евроинтеграцию. В память о годовщине трагедии в Шови участники акции протеста зажгли свечи.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа, на 248-й день непрерывных акций, протестующие у парламента Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели. Шествие прошло по центру Батуми, его участники также выразили поддержку арестованным за участие в акциях протеста, в том числе журналистке Мзие Амаглобели.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

На 249-й день непрерывной акции протеста ее участники вновь заблокировали движение по проспекту Руставели, сообщила сегодня Publika.

Требования протестующих остаются неизменными: проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время протестов, передает "Интерпрессньюс".

К протестующим у здания парламента присоединились участники шествия от старого здания Общественного вещателя, которое прошло под лозунгом "Народ достоин независимого Общественного вещателя».

Участники акции протеста зажгли свечи в память о погибших два года назад в Шови.

3 августа 2023 года на курорте Шови в Грузии сошел оползень. К 10 сентября 2023 года были найдены тела 32 погибших, после этого о погибших не сообщалось. В феврале стало известно, что власти Грузии не планируют восстанавливать курорт, ссылаясь на то, что в зоне распространения стихийного бедствия в долине реки нельзя развивать инфраструктуру. Директор центра сейсмического мониторинга Теа Годоладзе, комментируя трагедию, заявляла, что большое количество жертв связано с отсутствием системы раннего оповещения. По ее словам, благодаря этой сиситеме информация о сходе оползня поступила бы на два часа раньше, и всех погибших можно было бы спасти. В январе 2025 года стало известно, что Годоладзе была вынуждена покинуть страну.

Протестующие у парламента Грузии держат грузинские флаги, а также плакаты в поддержку журналистки Мзии Амаглобели и активистки Нино Даташвили, говорится в публикации агентства.

Напомним, Мзии Амаглобели грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому журналистка дала пощечину. На заседании суда 14 июля она объяснила, что перед этим силовик подверг ее бесчеловечному обращению в помещении полиции: по словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

42-летняя активистка и преподаватель обществознания Нино Даташвили, обвиняемая по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда, направлена на принудительную психиатрическую экспертизу. Защита сочла это решение незаконным.

По версии МВД, Даташвили пыталась попасть на заседание по делу участников акций протеста и применила насилие к приставам, которые не пустили ее в зал, поскольку заседание уже началось и свободных мест не осталось. Согласно видеозаписи инцидента, четверо приставов окружили женщину в коридоре суда, и один из них взял ее за плечо. Женщина начала отмахиваться руками, при этом несколько раз ударила приставов ладонью. После этого приставы повалили ее на пол, а затем выволокли из коридора.