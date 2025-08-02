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15:56, 2 августа 2025

Защита сочла незаконной психиатрическую экспертизу Даташвили

Нино Даташвили. Скриншот фото "Новости Грузия" от 02.08.25, https://www.newsgeorgia.ge/arestovannu-aktivistku-datashvili-prinuditelno-otpravili-na-psihiatricheskuju-jekspertizu/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинская активистка Нино Даташвили, арестованная по делу о нападении на судебных приставов, направлена на психиатрическую экспертизу. Защита считает это решение способом продлить арест Даташвили.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня МВД отчиталось о задержании 42-летней активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили, обвиняемой по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда. 21 июня суд отправил Даташвили под стражу, апелляционная инстанция оставила ее арест в силе.

По версии МВД, Даташвили пыталась попасть на заседание по делу участников акций протеста и применила насилие к приставам, которые не пустили ее в зал, поскольку заседание уже началось и свободных мест не осталось. Согласно видеозаписи инцидента, четверо приставов окружили женщину в коридоре суда, и один из них взял ее за плечо. Женщина начала отмахиваться руками, при этом несколько раз ударила приставов ладонью. После этого приставы повалили ее на пол, а затем выволокли из коридора.

Учителя обществознания и гражданскую активистку Нино Даташвили, арестованную после протестной акции в Тбилиси, по решению суда принудительно направили на психиатрическую экспертизу, сообщила правозащитная организация "Партнерство за права человека", представляющая ее интересы.

По словам адвоката Тамар Габодзе, никаких оснований для назначения экспертизы не существовало, а инициированное прокуратурой ходатайство было "полностью незаконным". Тем не менее суд удовлетворил его и разрешил "пропорциональные меры принуждения" на случай отказа от обследования – то есть принудительный перевод Даташвили в психиатрическое учреждение на 20 дней, сообщило агентство "Новости Грузия".

"Прокуратура прибегла к новому методу борьбы с активистами. Основанием для запроса прокуратуры стали медицинские документы, ранее переданные в суд самой защитой в интересах обвиняемой. В них указывалось, что у Даташвили диагностировали спинную грыжу и радикулит, на фоне которых развилась эмоциональная лабильность – симптом, выражающийся в чрезмерных эмоциональных реакциях. Это ни в коем случае не диагноз – это симптом, который сопровождает серьезные проблемы со здоровьем у Нино", – подчеркнула Габодзе.

По мнению защиты, в условиях отсутствия доказательств против Даташвили обвинение с помощью таких методов незаконно продлевает ее заключение.

"Их цель – покончить с Даташвили как с активисткой", – заявила юрист.

Прокуратура Грузии заявила, что защита представила документы, отражающие состояние здоровья Нино Даташвили, в которых в качестве сопутствующего заболевания указана психоэмоциональная лабильность, в связи с чем было признано целесообразным назначение экспертизы.

"В подобных случаях всегда назначается психиатрическая экспертиза", — говорится в заявлении, которое процитировало агентство "Грузия Online".

Напомним, акции протеста проводятся в Тбилиси уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции к парламенту Грузии и ежедневно перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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