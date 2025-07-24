Давление на компанию Ризвановой связано с преследованием ее брата

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Внимание силовиков к косметическому бизнесу Зумруд Ризвановой опрошенные "Кавказским узлом" аналитики связали с приговором ее брату по статье о финансировании терроризма. Родным всех осужденных по делу редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева грозит профучет, уверены они.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля силовики пришли в махачкалинский офис косметической фирмы, принадлежащей Зумруд Ризвановой, и несколько часов допрашивали ее дочь, после чего забрали на экспертизу по два экземпляра продукции. Ризванова предположила, что силовики хотят "отжать перспективный бизнес", а ее саму подвергнуть уголовному преследованию "по следам брата". Сестра осужденного за финансирование терроризма Абубакара Ризванова закрывает производство и продажу косметики под брендом Halal Cosmetics в Дагестане. Сотрудники фирмы также покинут республику, заявила Зумруд Ризванова. Она добавила, что ее "поставили на учет по экстремизму".

Зумруд Ризванова - предпринимательница, основатель бренда Halal Cosmetics, следует из информации на ее странице в Instagram*, на которую подписаны 878 тысяч человек. В декабре 2020 года Зумруд Ризванова получила в Москве премию "Предприниматель года 2020" в номинации "Бизнес-тренер года", сообщала тогда "Лезги газет".

Итогов экспертизы экземпляров продукции бренда Halal Cosmetics, на которую изъяли косметику силовики, на данный момент нет.

"В связи с семейными обстоятельствами я не могу сейчас заниматься этим вопросом. По совету юриста мы воздерживаемся пока от комментариев", - сказала Зумруд Ризванова корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанский журналист, который говорил на условиях анонимности, не сомневается в том, что сестра Ризванова вызывала сильное раздражение у силовиков. "Она женщина деловая, активная. В тоже самое время её нельзя обвинить в экстремизме или иных крайних проявлениях, так как она всегда была человеком публичным и всегда была на виду, особенно в различных бизнес-проектах. Для силового блока, привыкшего "гасить" всю семью осужденного, особенно по экстремистским статьям, это непривычно и раздражительно", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается бизнеса Ризвановой, то он не исключает, что силовики могли быть привлечены её конкурентами или недругами. "Предоставив им возможность и с ней поквитаться и, возможно, подзаработать на этом вопросе. Но я далек от мира косметики, поэтому не могу уточнить по поводу популярности бренда Halal Cosmetics», - отметил журналист.

В Instagram*-паблике Halal Cosmetics насчитывается на 18.55 мск 24 июля 126 тысяч подписчиков.

Юрист центра "Мемориал"* на условиях анонимности заявила, что с наибольшей вероятностью родственников Ризванова и других осуждённых по этому делу поставят на профучет.

"Он ведётся в Дагестане с массовыми нарушениями и сокрытием информации от граждан. Признаками нахождения на учёте являются обзвоны и посещения полицией, вызовы для дачи объяснений в отделы полиции, фотографирование, дактилоскопирование, получение образцов ДНК, длительные проверки на постах ГАИ. Фактически при этом ограничивается свобода передвижения граждан, осуществляется вмешательство в неприкосновенность их семейной жизни», - пояснила юрист.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, используя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

Если причина действий против Зумруд Ризвановой только в брате, то такое давление недопустимо, считает член Общественной палаты Дагестана, глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Так быть не должно, если нет фактов их противоправной деятельности", - сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла"

Редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар (также упоминается как Абубакр, - прим. "Кавказского узла") Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые. Они требовали оправдательного приговора, но апелляционная инстанция 1 ноября 2024 года лишь сократила на два месяца сроки наказания всем трем осужденным. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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