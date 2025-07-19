Отдыхающие проигнорировали работу спецтехники на пляже в Анапе

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Более 15 единиц спецтехники задействованы сегодня в очистке пляжей Анапы от мазута около устья реки Можепсин. На том же участке берега расположились отдыхающие с детьми.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. К 17 июля был демонтирован участок вала протяженностью 7,4 километра.

В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

В Анапе продолжается "системная механизированная очистка пляжей", работы ведутся в районе устья реки Можепсин, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

На одних участках ведется финальное просеивание, а на других – еще первичное, пояснил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин. "Всего в уборке на береговой линии от устья реки Можепсин до детского лагеря «Жемчужина России» задействовано более 15 единиц спецтехники", - приводятся в публикации его слова.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором видна спецтехника, работающая на песчаном пляже. На этом же пляже, неподалеку от работающих машин, видны группы гуляющих людей, в том числе с детьми, и множество отдыхающих на берегу.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".