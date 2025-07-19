Трем регионам СКФО направлено более миллиарда на развитие энергетики и ЖКХ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство России направило более миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года правительство России направило 625,1 миллиона рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

В Дагестан было направлено 345,6 миллиона рублей, в Северную Осетию 157,6 миллиона рублей, в Ингушетию 121,8 миллиона рублей. Цель субсидий - софинансирование расходов регионов при реализации региональных программ. Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия стали пилотными регионами в этом проекте.

Из федерального бюджета решено дополнительно направить более миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте кабмина.

"Более 1 млрд рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписано. Средства из резервного фонда правительства необходимы для софинансирования расходов трёх регионов в рамках реализации таких программ", - говорится в публикации.

Центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах

Одно из направлений – консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ. "Этим занимаются созданные в каждом субъекте единые операторы. Кроме того, мероприятия программ направлены на привлечение в отрасль квалифицированных специалистов. Также в рамках программ идёт установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - сообщило правительство.

Распоряжение, на которое сослалась пресс-служба кабмина, датировано 17 июля, его текст прикреплен к публикации. Согласно документу, речь идет о выделении в 2025 году 1 026 642,6 тысячи рублей. Из них Дагестану выделено 589 697,8 тысячи рублей, Северной Осетии - 357 206,9 тысячи рублей, Ингушетии - 79 737,9 тысячи рублей.

Напомним, в мае 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал обновленную Стратегию социально-экономического развития СКФО до 2030 года. С учетом антироссийских санкций было решено в первую очередь развивать на Северном Кавказе сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и туристические объекты.

В июне 2021 года Михаил Мишустин констатировал провал программы развития Северного Кавказа. По его словам, вложение государственных средств в развитие СКФО оказалось неэффективным. Чиновники тогда отчитались о подготовке новой стратегии развития региона.