×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:54, 19 июля 2025

Трем регионам СКФО направлено более миллиарда на развитие энергетики и ЖКХ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство России направило более миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года правительство России направило 625,1 миллиона рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

В Дагестан было направлено 345,6 миллиона рублей, в Северную Осетию 157,6 миллиона рублей, в Ингушетию 121,8 миллиона рублей. Цель субсидий - софинансирование расходов регионов при реализации региональных программ. Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия стали пилотными регионами в этом проекте.

Из федерального бюджета решено дополнительно направить более миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте кабмина.

"Более 1 млрд рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписано. Средства из резервного фонда правительства необходимы для софинансирования расходов трёх регионов в рамках реализации таких программ", - говорится в публикации.

Центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах

Одно из направлений – консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ. "Этим занимаются созданные в каждом субъекте единые операторы. Кроме того, мероприятия программ направлены на привлечение в отрасль квалифицированных специалистов. Также в рамках программ идёт установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - сообщило правительство.

Распоряжение, на которое сослалась пресс-служба кабмина, датировано 17 июля, его текст прикреплен к публикации. Согласно документу, речь идет о выделении в 2025 году 1 026 642,6 тысячи рублей. Из них Дагестану выделено 589 697,8 тысячи рублей, Северной Осетии - 357 206,9 тысячи рублей, Ингушетии - 79 737,9 тысячи рублей.

Напомним, в мае 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал обновленную Стратегию социально-экономического развития СКФО до 2030 года. С учетом антироссийских санкций было решено в первую очередь развивать на Северном Кавказе сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и туристические объекты.

В июне 2021 года Михаил Мишустин констатировал провал программы развития Северного Кавказа. По его словам, вложение государственных средств в развитие СКФО оказалось неэффективным. Чиновники тогда отчитались о подготовке новой стратегии развития региона.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:55, 19 июля 2025
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
07:57, 19 июля 2025
25 беспилотников сбиты в Ростовской области и на Кубани
05:59, 19 июля 2025
Арестован подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Краснодаре
00:56, 19 июля 2025
Один человек пострадал во время атаки беспилотников на Ростовскую область
22:55, 18 июля 2025
Боец из Грузии заочно осужден в России
08:57, 18 июля 2025
Военные сбили три беспилотника над Азовским морем
Все события дня
Новости
Арест за комментарий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
01:35, 14 июля 2025
За неделю с 7 по 13 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
04:56, 11 июля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Оцепленное место нападения в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла".
01:34, 7 июля 2025
За неделю с 30 июня по 6 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб 1 человек
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Телефон, карта и наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:15, 1 июля 2025
За неделю с 23 по 29 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
22:18, 15 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Георгий Гуев вышел на свободу
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Блогеры
Фото
22:23, 8 июля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
"Всё утопить !" - спектакль на воде
Фото
21:20, 18 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
уличные музыканты теперь под контролем
Фото
20:28, 15 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
можно ли считать смерть Техова справедливостью?
Фото
08:26, 6 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)! (фото)
Фото
22:17, 4 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
24
С Днем республики! (фото)
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Задержание подростков в Северной Осетии. 18 июля 2025 г. Скриншот видео ФСБ России
18 июля 2025, 18:55
Силовики опубликовали видео задержания подростков в Северной Осетии

Мутвалы Шыхлински в зале суда. Фото: https://news-ekaterinburg.ru/society/2025/07/16/20959.html
18 июля 2025, 12:51
Обжалован арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Магомед Омаров. Фото: пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
17 июля 2025, 17:44
Дело Магомеда Омарова дошло до суда

Сайд-Мухаммад Джумаев. 17 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/72772
17 июля 2025, 13:44
Джумаев освободился из колонии

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше