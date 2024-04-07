Трем республикам СКФО направлено 625 миллионов на развитие энергетики и ЖКХ

07 апреля 2024, 17:09

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Правительство России направило 625 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал обновленную Стратегию социально-экономического развития СКФО до 2030 года. С учетом антироссийских санкций было решено в первую очередь развивать на Северном Кавказе сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и туристические объекты.

В июне 2021 года Михаил Мишустин констатировал провал программы развития Северного Кавказа. По его словам, вложение государственных средств в развитие СКФО оказалось неэффективным. Чиновники тогда отчитались о подготовке новой стратегии развития региона.

На развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии в 2024 году дополнительно направлены из резервного фонда 625,1 миллиона рублей, распоряжение об этом опубликовало правительство России, сообщило 6 апреля "РБК Кавказ".

Из этой суммы в Дагестан направлено 345,6 миллиона рублей, в Северную Осетию 157,6 миллиона рублей, в Ингушетию 121,8 миллиона рублей. Субсидии пойдут на софинансирование расходов регионов с ноября 2023 года по январь 2024 года при реализации региональных программ.

В списке мероприятий, на которые разрешено потратить средства, значатся создание единого оператора в сфере ЖКХ, привлечение квалифицированных специалистов и установление экономически обоснованных тарифов, сообщило издание.

Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия стали пилотными регионами в этом проекте, говорится в публикации на сайте правительства. "Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 апреля. Работа ведётся по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. На совещании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды в мае 2023 года он поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году", - отмечается в сообщении.

В 2023 году на поддержку таких программ из резервного фонда правительства было направлено около 960 миллионов рублей. В федеральном бюджете на 2024-2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 миллиарда рублей, сообщил кабмин.

В феврале правительство продлило до 2027 года меры поддержки программ по развитию предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщило 4 февраля издание "Ведомости".

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