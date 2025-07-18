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12:51, 18 июля 2025

Обжалован арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Мутвалы Шыхлински в зале суда. Фото: https://news-ekaterinburg.ru/society/2025/07/16/20959.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита Мутвалы Шыхлински, сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, обжаловала его арест.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля суд арестовал Мутвалы Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын был за рулем "Гелендвагена" и сбил одного из бойцов спецназа.

Силовики 17 июля провели обыск в екатеринбургской квартире Шахина Шыхлински и объявили его самого в розыск, сообщили информированные источники.

Адвокат Мутвалы Шыхлински, сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал",  обжаловал его арест.

По его словам адвоката Павла Коробкова, решение суда первой инстанции не соответствует требованиям уголовно-процессуального кодекса, так как основано исключительно на тяжести предъявленного обвинения. Также адвокат отметил, что следствие не представило ни одного доказательства, что Шыхлински может скрыться, уничтожить доказательства или иным образом повлиять на ход дела. «По нашему мнению, данные нарушения являются существенными и влекут отмену судебного акта», — цитирует Коробова РБК.

Судя по информации с сайта палаты Адвокатской палаты Свердловской области, Мутвалы Шыхлински обладает адвокатским статусом, входит в коллегию адвокатов региона. Президент палаты Игорь Путинцев заявил, что организация взаимодействует со следствием, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, при попытке покинуть место задержания находившийся за рулем автомобиля Мутвалы Шыхлински задел одного из сотрудников ФСБ открытой дверью. Силовик «получил серьезные травмы», сообщил «Коммерсант-Урал».

Шахина Шыхлински отпустили после допроса — он проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах, пишет издание.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 

На фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы.

О дипломатическом кризисе, возникшем между Москвой и Баку после этих событий, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России". 

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