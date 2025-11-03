71-летняя участница протестов в Грузии вышла на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участница акции на проспекте Руставели Аза Чилачава была приговорена судом к однодневному аресту. Это стало вторым за две недели административным наказанием для пенсионерки.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели 340-й день подряд. Через 20 минут после перекрытия проспекта Руставели силовики оттеснили демонстрантов с проезжей части.

Тбилисский городской суд признал Азу Чилачаву административным правонарушителем — судья Торнике Кочкиани приговорил 71-летнюю беженку из Абхазии к однодневному аресту, удовлетворив тем самым ходатайство МВД. Министерство внутренних дел обвинило Чилачаву в «искусственном перекрытии» дороги во время акции протеста на проспекте Руставели. Поскольку Чилачава была арестована 2 ноября, она была освобождена из изолятора временного содержания сегодня, сообщило издание «Грузия-Online».

После задержания активистка объявила голодовку, сообщала ее адвокат Марика Аревадзе. «Это было ужасающее зрелище — как ведут бабушку, а на её груди виднелась надпись “Гагра!”. Аза держится мужественно, без страха, как всегда», — сообщила Аревадзе в своем аккаунте в Facebook*.

«Она провела первую ночь в камере, которая, по ее словам, больше ее собственного жилья… Переубедить голодать ее мы не смогли. Она повторяла: «Это мой протест!» на каждую нашу просьбу не делать этого. Слезы наворачивались, когда она говорила о молодых людях — о тех, кого оставила в Абхазии, и о тех, кто сейчас борется на Руставели за светлое будущее», — написала ее адвокат Мариам Патаридзе в Facebook*.

В середине октября парламент Грузии принял поправки, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели. Появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие

Отметим, что 22 октября Чилачава уже была признана судом административным правонарушителем, поскольку появилась на протестной акции в Тбилиси в медицинской маске. Протокол составили 19 октября, хотя пенсионерка разъяснила, что надела маску, поскольку была простужена.

Тогда Чилачаву признали виновной, но не стали назначать срок, ограничившись лишь устным предупреждением. Сама она не присутствовала на заседании суда. В комментарии Чилачава заявила, что продолжит выходить на протесты, поскольку считает «российским» правительство «Грузинской мечты», сообщало ИА «Новости-Грузия».

«Чилачаву окрестили бабушкой Азой, наверное, не из-за возраста, а потому, что она, как родная бабушка, заботится о молодых людях, ради которых приходит на протест. То торт испечет и раздаст, чтобы не ходили голодными, то принесёт и подарит саженцы, чтобы поднять настроение», - рассказала 26 ноября в видеоблоге в Youtube журналистка издания Sova Хатуна Конджария.

«Ей было всего 40 лет, когда началась война в Абхазии. Вместе с семилетним ребёнком и матерью они находились в разрушенной войной Гагре. Их выселили из дома и отобрали скромные накопления. Потом они втроем перебрались в Цхалтубу, где поселились в полуразрушенном здании… Затем Аза уехала на заработки в Турцию и скопила немного денег, которых хватило на маленькую комнатушку в поселении беженцев в районе Тбилисского моря. Теперь она живёт там одна. Дочь уехала на заработке в Италию. (Во время протестов) Чилачава часто держит в руках плакат с надписью: "Достойные условия беженцам", - говорится в ролике, который по состоянию на 18.45 мск 3 ноября набрал 1381 просмотр и 140 лайков.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".