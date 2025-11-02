Силовики оттеснили протестующих с проезжей части проспекта Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики через 20 минут после перекрытия проспекта Руставели оттеснили с проезжей части демонстрантов, которые 340 дней подряд выходят на акции. Суд в Тбилиси назначил административные аресты нескольким участникам протестов.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели 339-й день подряд, но вскоре были вынуждены снять блокаду, как минимум один из участников акции задержан. Силовики отчитались о 29 задержанных за последние пять дней демонстрантах, против одного из них, Зураба Ментешашвили, возбуждено уголовное дело за повторную блокировку дороги.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

На 340-й день ежедневных протестов участники ежедневной акции заблокировали движение по проспекту Руставели. Спустя 20 минут протестующих вывели с дороги сотрудники полиции, сообщает Publika.

К парламенту сегодня пришли участники протестного шествия "Матери за свободу". Участники акции требуют назначения новых, справедливых выборов и освобождения граждан, задержанных в рамках протестов. Участники шествия несли флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры: "Русская мечта уничтожает будущее", "Борись за своих детей" и "Наши дети заслуживают качественного образования", передает "Интерпрессньюс".

Сегодня Тбилисский городской суд приговорил активистов Верико Замтарадзе и Левана Бутикашвили к административному аресту на пять суток.

Сергей Канчели приговорен к 14 суткам ареста - он обвинялся в нарушении правил проведения собраний и манифестаций, в частности, в перекрытии дороги, проинформировало агентство.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.