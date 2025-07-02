Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

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Министерство науки и образования Азербайджана призвало ссылаться на официальные источники при освещении образовательной политики.

Как писал "Кавказский узел", причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, погибших в ходе спецоперации силовиков в Екатеринбурге, эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

В Министерстве науки и образования Азербайджана ответили на сообщения о приостановке обучения на русском языке в школах в стране. Там указали, что при освещении решений о «государственной образовательной политике» нужно ссылаться «только на официальные источники». Однако, ведомство не предоставило официальную информацию, пишет азербайджанское агентство AПA, направившее ведомству запрос.

О том, что Азербайджан принял решение начать закрытие русскоязычных школ в стране, ранее сообщил портал Oxu.az. Издание со ссылкой на родителей пишет, что в школьные группы в WhatsApp поступили соответствующие уведомления, закрывать их будут поэтапно.

«В ближайшие три года русскоязычные школы перейдут на преподавание на азербайджанском языке, будут организованы курсы переподготовки для учителей», — сообщил портал.

В Азербайджане работают 340 русскоязычных школ, в 16 из них обучение ведется только на русском, в остальных на двух языках. В них учатся 150–160 тыс. учеников. Большинство школ находится в Баку, в некоторых районах страны их нет вообще, пишет издание Mektebgushesi.

На сведения о закрытии русскоязычных школ уже отреагировал МИД России. "Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ. Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счет постоянный контакт с азербайджанской стороной", - цитирует слова представителя ведомства Марии Захаровой ТАСС.

Напомним, после жесткого задержания жителей Екатеринбурга власти Азербайджана отменили визит вице-премьера России Алексея Оверчука, назвав его нецелесообразным. Кроме того, Минкультуры Азербайджана отменило концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы с участием российской стороны.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".