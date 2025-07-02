Военные рапортовали о двух сбитых дронах в Ростовской области

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Минувшей ночью военные сбили в Ростовской области два беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные в Новошахтинске и Аксайском районе уничтожили беспилотники, запущенные со стороны Украины, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, раненых и разрушений нет. Число сбитых дронов чиновник не указал

В Ростовской области сбиты два украинских беспилотника, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно сообщению, в течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять дронов, в том числе два в Курской области и один в Крыму.

Напомним, в ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе сбиты 16 дронов.

В Таганроге в многоквартирном доме разбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили, а в хуторе Веселый Мясниковского района осколки сбитого дрона повредили дом.

В ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.