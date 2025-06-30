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22:30, 30 июня 2025

Грузинская оппозиция объявила о бойкоте муниципальных выборов

Элене Хоштария (в центре) зачитывает заявление о бойкоте муниципальных выборов. Кадр видео Publika.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После заявления восьми оппозиционных партий о бойкоте муниципальных выборов оппозиционеры Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе прекратили голодовку, начатую 27 июня. Протестующие перекрыли проспект Руставели на 215-й день непрерывных акций и почтили минутой молчания память военного Вано Надирадзе. 

Как писал "Кавказский узел", 27 июня лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила бессрочную голодовку у здания парламента Грузии в знак протеста против преследования сторонников оппозиции. 28 июня к ее акции присоединился член оппозиционной "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе. 29 июня, на 214-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала всех сторонников проевропейской идеи объединиться в борьбе. Хоштария в тот же день заявила, что прекратит голодовку, если оппозиция объявит бойкот муниципальным выборам. 

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. 

Сегодня вечером, на 215-й день непрерывных протестов в Грузии, сторонники евроинтеграции вновь перекрыли движение по проспекту Руставели, передает Publika. 

Перед началом вечерней акции лидеры "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе, проводившие голодовку у парламента, заявили, что прекращают свою акцию, поскольку восемь оппозиционных партий договорились совместно бойкотировать муниципальные выборы, назначенные на 4 октября. Совместное заявление прозападных политических партий зачитала собравшимся Хоштария. 

Авторы заявления называют своими целями "полный демонтаж пророссийского режима Иванишвили, защиту независимости и суверенитета Грузии и установление демократического управления европейского образца". Они заявили, что отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления, так как это "не отвечает интересам граждан”, а лишь придаст видимость легитимности правящему режиму. 

Заявление подписали партии "Площадь Свободы", "Дроа", "Гирчи - Больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали" и "Федералисты". К бойкоту не присоединились оппозиционные партия "Лело" и партия Георгия Гахарии "За Грузию", отмечает телекомпания Pirveli.

Участники акции на проспекте Руставели сегодня и днем ранее, 29 июня, объявляли минуты молчания в память о грузинском военном, вице-полковнике Вано Надирадзе. Чтобы почтить его память, активисты прошли путь от здания Общественного вещателя до проспекта Руставели молча, не скандируя лозунгов, как в обычные дни, отмечает Telegram-канал Tbilisi life. 

Руководитель грузинской группы сил специальных операций Украины, 55-летний Вано Надирадзе умер 22 июня, причиной его смерти был назван сердечный приступ. 28 июня его тело доставили с Украины в Тбилиси, причем министерство обороны Грузии впервые не предоставило почетный караул для встречи погибшего военного на родине. В церкви Кашвети на проспекте Руставели сегодня состоялась гражданская панихида, на 1 июля назначены отпевание и похороны. Участники акций протеста сегодня вечером также приносят к храму свечи в память о Надирадзе.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года в России заочно вынесли приговор четверым гражданам Грузии, которые сражались на стороне Украины, в том числе Вано Надирадзе. Российский суд приговорил его к 14 годам заключения.  

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Автор: "Кавказский узел"

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