Очередь из 310 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

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Водители 310 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", в полдень 28 июня в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 203 автомобиля, со стороны Тамани затора не было. К 19 мск очередей перед мостом уже не наблюдалось.

По состоянию на 11.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 310 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. До 9 мск, согласно ежечасным публикациям, очередей перед мостом не было. В 9 мск со стороны Тамани в очереди стояли 70 машин, в 10 мск – 93.

О пробках перед мостом на Кубани сообщили и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Подъехали со стороны Тамани, встали в пробку в 9.48. Заехали на досмотр в 10.25", - сообщила Вера.

Начинается Большой Турпоток июля

"Подъехали со стороны Тамани в 9.40. На досмотр 10.25. Выехали на мост в 10.37", - написала Maldaeva. "В Крым растет пробка, начинается Большой Турпоток июля", - написал в 9.45 мск администратор чата Oleg Volodin.

Напомним, 1 июля 2024 года в очередях с обеих сторон Крымского моста стояли 1078 автомобилей. 15 июля того же года в очереди со стороны Тамани стояли 1,4 тысячи машин, со стороны Керчи – 350.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.