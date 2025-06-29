×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:12, 29 июня 2025

Очередь из 310 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

Автомобили на Крымском мосту. Фото: https://mintrans.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 310 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", в полдень 28 июня в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 203 автомобиля, со стороны Тамани затора не было. К 19 мск очередей перед мостом уже не наблюдалось.

По состоянию на 11.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 310 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. До 9 мск, согласно ежечасным публикациям, очередей перед мостом не было. В 9 мск со стороны Тамани в очереди стояли 70 машин, в 10 мск – 93.

О пробках перед мостом на Кубани сообщили и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Подъехали со стороны Тамани, встали в пробку в 9.48. Заехали на досмотр в 10.25", - сообщила Вера.

Начинается Большой Турпоток июля

"Подъехали со стороны Тамани в 9.40. На досмотр 10.25. Выехали на мост в 10.37", - написала Maldaeva. "В Крым растет пробка, начинается Большой Турпоток июля", - написал в 9.45 мск администратор чата Oleg Volodin.

Напомним, 1 июля 2024 года в очередях с обеих сторон Крымского моста стояли 1078 автомобилей. 15 июля того же года в очереди со стороны Тамани стояли 1,4 тысячи машин, со стороны Керчи – 350.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
03:52, 29 июня 2025
Трое незаконных миссионеров разоблачены на Кубани
Драка между футболистами ФК "Динамо" (Махачкала) и Фк "Краснодар". Стоп-кадр видео https://vkvideo.ru/video-26991659_456246049 от 27.06.25.
22:54, 28 июня 2025
Меликов поддержал наказание футболистов за драку на матче в Краснодаре
Спецтехника проводит очистку пляжей Анапы. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 27.05.25, https://t.me/opershtab23/13659
16:55, 28 июня 2025
Более шести километров пляжей Анапы очищены от мазута
Пробка у Крымского моста. Скриншот публикации в телеграм-чате "Крымский мост чат" https://t.me/KrymskiiMost/307565
12:55, 28 июня 2025
Очередь машин образовалась перед Крымским мостом
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:57, 28 июня 2025
Беспилотник сбит в Краснодарском крае
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Зарему Мусаеву ведут к машине без обуви. Скриншот видео https://t.me/no_torture/3642
27 июня 2025, 15:41
Чеченские полицейские отвергли информацию о применении силы при задержании Мусаевой

Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
27 июня 2025, 09:53
Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии

Полигон в Семикаракорском районе. Фото: https://www.donland.ru/
26 июня 2025, 17:28
Полигон в Ростовской области закрыт после вывоза мазута

Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
26 июня 2025, 14:32
Щепихин в суде извинился перед жителями Кавказа

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше