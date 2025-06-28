Очередь машин образовалась перед Крымским мостом

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Водители более 200 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту в Краснодарский край.

Как писал "Кавказский узел", днем 22 июня в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 180 автомобилей, со стороны Керчи – 130. Вечером того же дня затруднений в проезде к досмотровым пунктам уже не было.

По состоянию на 12.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находятся 203 автомобиля, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Согласно ежечасным публикациям, ночью и сегодня утром очередей перед мостом не было.

Об отсутствии заторов перед мостом со стороны Тамани сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат", отвечая на вопросы других пользователей.

Со стороны Тамани как таковой пробки нет

"Со стороны Тамани как таковой пробки нет", - написала, в частности, в 09.49 мск Чернова Татьяна. "Со стороны Тамани заехали на досмотр в 10.55, выехали в 11.15. Ура, едем отдыхать", - поделился Павел.

Напомним, 15 июня в очередях с обеих сторон Крымского моста стояло более тысячи автомобилей: 370 машин со стороны Кубани и 650 - в обратном направлении. К вечеру того же дня заторы были ликвидированы.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.