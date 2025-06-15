Очередь перед Крымским мостом выросла до 1020 машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае водители и пассажиры 370 машин ожидают проезда по Крымскому мосту, со стороны Керчи очередь составляет 650 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня к 10 мск в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 140 машин. Со стороны Керчи очереди нет, сообщил Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

По состоянию на 14 мск, в очереди к Крымскому мосту находились 1020 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время более часа. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, очередь со стороны Керчи образовалась в 11 мск, когда со стороны Тамани очередь составляла 170 машин. В 12 мск со стороны Тамани и Керчи в очереди находились соответственно 275 и 360 автомобилей, в 13 мск – 400 и 600.

О заторах перед мостом сообщили и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Со стороны материка очередь большая на ручной досмотр?" – поинтересовалась Ольга. "Пробка", - лаконично написала в ответ Екатерина. "Большая?" – уточнила Ольга. "Подъехали минут 10 назад, движемся неспешно", - ответила Екатерина.

Вставали в пробку в 10.09, на мост въехали в 11.10

"Прошли все за 40 мин, со стороны Тамани", - сообщила в 10.19 мск Светлана Киреева. "С Тамани вставали в пробку в 10.09, на мост въехали в 11.10", - поделилась Наташа Наташа.

"В 11.40 встали в очередь со стороны Тамани, в 13.05 съехали с моста", - отчиталась Мария Бит.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.