Автомобильная очередь сковала движение перед Крымским мостом на Кубани

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Водители и пассажиры 140 транспортных средств ожидают проезда по мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня, в первый день длинных выходных, к 7.00 мск в очереди со стороны Тамани находились 520 транспортных средств. Пробка из автомобилей перед мостом через Керченский пролив исчезла лишь к 15.00.

По данным на 10.00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 140 машин.

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в телеграм-канале Информационного центра по автодорогам к Крымскому мосту.

Пользователи чата "Крымский мост чат" делятся информацией об обстановке перед Крымским мостом, очевидцы сообщают, что заторы проезд через мост затруднен и со стороны Крымского полуострова.

"Стоим со стороны Крыма. Впереди очень много машин", - пишет Ирина Ш. в 10.11 мск.

"Очередь есть. Но движемся быстро", - отмечает тот же пользователь чуть позже в ответ Дмитрию.

"9-46 подъехали к очереди, в 10 уже заезжали на мост. Машин мало. Проверка быстрая",- комментирует в свою очередь пользователь И & А.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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