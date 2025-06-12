Пробка образовалась перед Крымским мостом на Кубани

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Водители и пассажиры 520 транспортных средств ожидают проезда по мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня после 5.00 мск было временно перекрыто движение автотранспортных средств по мосту через Керченский пролив с обеих сторон. Движение возобновилось к 9.00 мск.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась сегодня к 7.00 мск.

"В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в 8.04 мск в телеграм-канале Информационного центра по автодорогам к Крымскому мосту.

При этом, по данным Центра, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Пользователи чата "Крымский мост чат" делятся информацией об обстановке перед Крымским мостом, очевидцы сообщают, что заторы начались еще ночью.

"Заехал на рентген в 23.00 стоим в очереди... Время уже 5 утра .. Рекомендую через сухопутный путь", - написал Александр.

"На сканер движения вообще нет", - сетует Наталья в 5.15 мск.

"Очередь на сканер огромная, люди спят в машинах", - подтверждает Денис.

"Мы в 22:05 стали в пробку, машин 20 было впереди, и в 4:55 мы прошли сканер", - делится Ольга.

"Выехали с Тамани в 6:25 и сразу встали в пробку. А в оперативной информации на 6 утра написали что затруднений нет", - пишет комментатор без текстового ника в 6.49 мск.

"Со стороны Тамани 1 час", - пишет в ответ Алексей.

"Там очередь имхо больше часа точно", - продолжает тему Vyacheslav.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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