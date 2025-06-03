Возобновилось движение по Крымскому мосту

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Движение автотранспортных средств по Крымскому мосту с обеих сторон разрешено.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после 5.00 мск было временно перекрыто движение автотранспортных средств по мосту через Керченский пролив с обеих сторон.

О том, что по состоянию на 9.00 мск, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в телеграм-канале центра.

При этом Минобороны России сегодня утром отчиталось об одном беспилотном летательном аппарате самолетного типа, сбитом ночью над акваторией Азовского моря. Всего с 20.00 мск 2 июня до 7.00 мск 3 июня дежурными средствами ПВО были обнаружены и обезврежены восемь беспилотников, сообщается в телеграм-канале ведомства.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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