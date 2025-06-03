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Кавказский узел

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07:20, 3 июня 2025

Движение по Крымскому мосту остановлено

Закрыто движение по мосту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временно перекрыто движение автотранспортных средств по Крымскому мосту с обеих сторон.

О том, что движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыто, сообщил Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. С чем связан запрет на передвижение по мосту, не уточняется.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в телеграм-канале центра в 6.10 мск.

Пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат" делятся комментариями об остановки в районе моста.

"3.40 подъехал на сканер до сих пор стоим", - пишет в 7.05 мск пользователь Wvw.

"2.15 часа стоим после досмотра на въезд на мост. Встали в 5.00. Закрыт ещё", - подтверждает в 7.19 мск Наталья.

"Кавказский узел" писал, что днем 1 июня очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достигла 252 автомобилей. Накануне рабочей недели очереди исчезли.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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Автор: "Кавказский узел"

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