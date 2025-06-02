Очереди на Крымский мост исчезли накануне рабочей недели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ночью очередь на Крымский мост и со стороны Кубани, и со стороны Крыма отсутствует. Туристы сообщили, что проверки на въездах на мост немного усилились.

Как писал "Кавказский узел", днем 1 июня очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достигла 252 автомобилей.

С ночи 1 июня с обеих сторон Крымского моста затруднений для проезда нет, об этом сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к мосту.

Пользователи чата "Крымский мост чат" подтверждают информацию о свободном проезде. "Мост со стороны Тамани свободен. 10 минут на досмотр и вперед", - написал около 02.00 мск сегодня Сергей.

При этом некоторые пользователи еще вчера отметили, что в последнее время проверки на въездах на мост усилились. При этом пользователь Oleg Volodin отметил, что они "адекватные".

Пользователь Алсу, в свою очередь, сообщила, что на ручной досмотр в очереди по данным на вечер 1 июня ожидание составляет 15 минут, сам досмотр длится около 20 минут. Чуть ранее другие пользователи сообщали, что ожидание досмотра составляло около часа.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.